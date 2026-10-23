Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 23 - 25/10/2026: Cúp điện từ sáng sớm đến chiều tối nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 23 - 25/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 23 - 25/102026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 23 - 25/10/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu

KHU VỰC: Đường Bạch Đằng (lề bên phải từ cầu Trường Sơn đến khu dân cư Nhà Mát), Hoàng Sa (từ ngã tư Hoàng Sa - Bạch Đằng đến Cầu Út Đen) - khóm Nhà Mát; Đường Trường Sa - khóm Bờ Tây - phường Hiệp Thành

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khóm Nhà Mát, Giồng Nhãn A - phường Hiệp Thành

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 13:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Trần Phú nối dài (lề bên trái từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ranh giới Bạc Liêu - Vĩnh Lợi), Lộ Trà Văn, khu dân cư Tràng An - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/10/2026 đến 11:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Võ Văn Kiệt, khu dân cư Hoàng Phát - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/10/2026 đến 13:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Võ Văn Kiệt - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/10/2026 đến 16:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường 23 Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu (từ Ẩm thực Trường An 2 đến ngã ba Nguyễn Đình Chiểu - 23 Tháng 8), Bà Huyện Thanh Quan, Phan Bội Châu, khóm 14, khóm 24 - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 10:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khóm 8, Rạch Thăng, Vĩnh An, Giáp Nước, Công Điền, Kim Cấu, Thào Lạng, An Trạch Đông, Bờ Xáng - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/10/2026 đến 16:30:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Trần Phú nối dài (lề bên trái từ trạm 110kV Bạc Liêu đến ngã tư Trần Phú - Tôn Đức Thắng), Tôn Đức Thắng (từ ngã tư Trần Phú - Tôn Đức Thắng đến ngã ba Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn), Lê Duẩn (từ ngã ba Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng đến ngã ba Lê Duẩn - Hoàng Diệu), Cách Mạng (từ ngã tư Cách Mạng - Lê Duẩn đến ngã tư Cách Mạng - Tôn Đức Thắng), Nguyễn Tất Thành (từ ngã ba Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Thái Học đến ngã tư Nguyễn Tất Thành - Lê Duẩn) và (lề bên phải từ ngã tư Nguyễn Tất Thành - Lê Duẩn đến ngã tư Nguyễn Tất Thành - Hùng Vương), Cù Chính Lan, Nguyễn Văn Sớm, Hoàng Diệu, Lộc Ninh, Hòa Bình (từ ngã tư Hòa Bình - Lê Duẩn đến ngã tư Hòa Bình - Lộ Ninh) Hương lộ Hưng Hội - phường Bạc Liêu; Đường Lê Thị Hồng Gấm - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/10/2026 đến 16:30:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Giá Rai

KHU VỰC: Khóm Phong Thạnh, Phong Thạnh A, 1, 2, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 - phường Giá Rai; Khóm Xóm Lung, 2, 3, 5, 7, 15, 16 19, 21, Phong Tân - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

KHU VỰC: Ấp Trà Hất, Xóm Lớn, Công Điền, Bào Sen, Giồng Bướm, Bà Chăng, Thới Chiến, Tràm 1, Trung Hưng 2 - xã Châu Thới; Ấp Béc Hen - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/10/2026 đến 14:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Nam Hưng, Vĩnh Hưng, Thạnh Hưng 1, Đông Hưng, Trung Hưng, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Bắc Hưng, Thới Chiến, Tràm 1 - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/10/2026 đến 12:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Cái Tràm, Phước Thạnh - xã Hòa Bình; Ấp Thị Trấn A, Láng Giài, Láng Giài A, Cái Tràm B, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 14:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phước Long

KHU VỰC: Xã Vĩnh Phước, Phong Hiệp; Ấp Chủ Chọt, Thống Nhất, Nhà Lầu I, Ninh Thạnh Đông - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp 21 - phường Láng Tròn Xã Vĩnh Phước, Phong Hiệp; Ấp Chủ Chọt, Thống Nhất, Nhà Lầu I, Ninh Thạnh Đông - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp 21 - phường Láng Tròn Ấp Long Hòa, Long Hải - xã Phước Long; Ấp Phước Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Phước Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước; Ấp Long Hòa, Long Hải, Long Hậu, Ấp Long Thành, Long Đức - xã Phước Long; Ấp Ninh Phước - xã Ninh Quới Ấp Bà Ai, Bình Dân - xã Hồng Dân; Ấp Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc; Xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Long Hòa, Long Hải - xã Phước Long; Ấp Phước Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước Ấp Chủ Chọt, Nhà Lầu I, Thống Nhất, Ninh Thạnh Đông - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Long Hòa - xã Phước Long; Xã Vĩnh Phước, Xã Phong Hiệp Ấp Long Thành - xã Phước Long; Ấp Phước 2, Bình Thạnh, Bình Tốt, Huê 1, Bình Hổ - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/10/2026 đến 15:30:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hồng Dân

KHU VỰC: Ấp Vĩnh Thạnh, Sơn Trắng - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 08:45:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Lộ Xe - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/10/2026 đến 10:15:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Ba Đình - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/10/2026 đến 11:45:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Lộ Xe A - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 23/10/2026 đến 13:15:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Vĩnh Thạnh - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/10/2026 đến 14:45:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Ba Đình - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Xã Ninh Quới; Ấp Ninh Hòa, Ninh Thạnh, Tà Ky, Tà Óc, Tà Ben, Ninh An, Vĩnh An, Bà Gồng - xã Hồng Dân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Trèm Trẹm, Đầu Sấu, Bà Ai, Bình Dân, Lộc Ninh - xã Hồng Dân

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/10/2026 đến 14:30:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Bà Ai, Bình Dân - xã Hồng Dân; Ấp Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đông Hải

KHU VỰC: Ấp 1, Văn Đức, Hoàng Minh, Lung Lá, Anh Dũng - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Diêm Điền - xã Long Điền; Ấp Trường Điền, Bửu 1, Bửu 2 - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Ngọc Điền - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/10/2026 đến 16:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Trường Điền, Bửu 2, Cái Cùng, Vĩnh Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/10/2026 đến 14:30:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Cái Keo, Phước Thắng, Minh Thìn, Chòi Mòi, Long Phú, Kinh Xáng - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Văn Đức, Thành Thường, Hoàng Minh, Lung Lá, Anh Dũng - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm Trường THCS Trần Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/10/2026 đến 11:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Trạm Trung Tâm Y tế Khu Vực Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/10/2026 đến 16:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hòa Bình

KHU VỰC: Ấp 13, 12, 15, 16, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 23/10/2026 đến 13:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Thị Trấn A, Thị Trấn A1, Thị Trấn B, Thị Trấn B1, Láng Giài, Láng Giài A - xã Hòa Bình Ấp 38, An Khoa - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 23/10/2026 đến 13:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 23/10/2026 đến 10:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 23/10/2026 đến 11:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 12:45:00 ngày 23/10/2026 đến 15:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm khách hàng

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 23/10/2026 đến 16:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Cái Tràm B - xã Hòa Bình; Ấp Toàn Thắng, Cái Tràm - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Cái Tràm, Phước Thạnh - xã Hòa Bình; Ấp Thị Trấn A, Láng Giài, Láng Giài A, Cái Tràm B, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/10/2026 đến 15:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp 13, 14, 15, Thống Nhất, Vĩnh Mẫu, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 25/10/2026 đến 13:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Vĩnh Lạc - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 25/10/2026 đến 16:30:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Lập - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 25/10/2026 đến 11:00:00 ngày 25/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp