Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 2 – 4/10/2026: Cúp điện cả ngày dài nhiều khách hàng

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 2 – 4/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 2 – 4/102026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 2 – 4/10/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu

KHU VỰC: Khóm Vĩnh An - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Nguyễn Văn Linh (từ ngã tư Nguyễn Văn Linh - Phan Ngọc Sến đến ngã tư Nguyễn Văn Linh - Phạm Hồng Thám), Phan Ngọc Sến, Trần Quang Diệu, Thích Hiển Giác, Nguyễn Thị Định - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 11:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Lê Duẩn (lề bên phải từ ngã ba Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn đến ngã tư Lê Duẩn - Cách Mạng), Nguyễn Tất Thành (từ ngã tư Nguyễn Tất Thành - Lê Duẩn đến ngã tư Nguyễn Tất Thành - Trần Phú), Cù Chính Lan, Trần Văn Sớm, Hòa Bình (từ ngã tư Hòa Bình - Lộc Ninh đến ngã ba Hòa Bình - Ngô Gia Tự), Huỳnh Quảng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lương Đình Của, Ngô Quang Nhã, Ngô Thời Nhiệm, Lâm Thành Mậu, Hùng Vương, Cách Mạng (lề bên phải từ ngã tư Cách Mạng - Lê Duẩn đến ngã tư Cách Mạng - Lộc Ninh), Lộc Ninh (từ ngã tư Lộc Ninh - Cách Mạng đến ngã ba Lộc Ninh - Hoàng Diệu), Hoàng Diệu - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/10/2026 đến 16:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Hòa Bình (lề bên phải từ ngã tư Hòa Bình - Lê Lợi đến ngã tư Trần Phú - Hòa Bình) - phường Bạc Liêu

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/10/2026 đến 16:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Tỉnh lộ 38, Hồ Thị Kỷ, Đống Đa, Thống Nhất, Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Ngũ Lão, Lý Văn Lâm, Lê Thị Hồng Gấm, Cao Văn Lầu, Khu dân cư Phường 5, Khu dân cư Thiên Long - phường Vĩnh Trạch

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/10/2026 đến 13:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Giá Rai

KHU VỰC: Khóm 24, 25 - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khóm 2, 3 7, 8, Xóm Lung - phường Láng Tròn; Ấp 1, 2, 3, 4

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khóm Phong Thạnh Đông, 2, 3, 5, 7, 13, 15, 16, 19 - phường Láng Tròn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 11:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khóm 1, Phong Thạnh A, 18, 22, 24, 25 - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khóm 4 - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/10/2026 đến 16:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Nhàn Dân, Công Điền, Xóm Mới, Gò Muồng, Tân Thạnh - xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/10/2026 đến 14:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khóm 1A - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/10/2026 đến 15:30:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

KHU VỰC: Ấp Quốc Kỷ, Xẻo Nhào - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 14:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Tân Tạo, Cái Dầy, Xẻo Lá, Xẻo Chích, Thông Lưu, Trà Ban 1 - xã Vĩnh Lợi; Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/10/2026 đến 10:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Cái Dầy, Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi; Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/10/2026 đến 15:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Phước Thạnh, Cái Tràm - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 10:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Bà Chăng - xã Vĩnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/10/2026 đến 15:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Phước Thạnh - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/10/2026 đến 14:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Trung Hưng, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Vĩnh Hưng, Thạnh Hưng 1 - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/10/2026 đến 15:30:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phước Long

KHU VỰC: Ấp Chủ Chọt, Nhà Lầu I, Thống Nhất - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Phước Trường, Phước Tân, Phước Thọ Tiền - xã Vĩnh Phước; Ấp 1A, 8A - xã Phong Hiệp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Long Hòa - xã Phước Long; Ấp Phước Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 15:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Ninh Thạnh Đông - xã Ninh Thạnh Lợi Ấp Phước Thọ Hậu, Phước Thọ Tiền, Phước Trường - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Ninh Phước - xã Ninh Quới; Ấp Long Hòa, Long Hải, Long Hậu - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/10/2026 đến 16:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hồng Dân

KHU VỰC: Ấp Kinh Xáng, Trèm Trẹm - xã Hồng Dân; Ấp Sơn Trắng, Vĩnh Thạnh, Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Ninh Thành, Ninh Hòa, Vàm, Ninh Điền, Phú Tân, Xóm Tre - xã Ninh Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 15:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Ba Đình, Bần Ổi, Bến Bào - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Cai Giảng, Ninh Thạnh Tây, Kos Thum, Ngô Kim, Cây Cui, Thống Nhất, Xẻo Gừa, Xẻo Dừng, Nhà Lầu II - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/10/2026 đến 16:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Ninh Phước, Ninh Thạnh - xã Ninh Quới; Ấp Phước Mỹ, Vĩnh Lộc - xã Phước Long.

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/10/2026 đến 13:30:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đông Hải

KHU VỰC: Ấp Canh Điền, Lập Điền - xã Gành Hào; Ấp Cây Dương, Đầu Lá - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 02/10/2026 đến 15:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Thanh Hải - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/10/2026 đến 15:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Chòi Mòi, Long Phú, Minh Thìn, Cái Keo - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/10/2026 đến 16:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Ba Mến, 1, Quyết Chiến - xã An Trạch; Ấp Minh Thìn - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 10:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Minh Thìn - xã Định Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/10/2026 đến 13:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Vinh Điền, Lập Điền - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/10/2026 đến 16:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp 1, 2, Mỹ Điền, Hiệp Điền , Châu Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 04/10/2026 đến 16:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Trung Điền - xã Đông Hải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/10/2026 đến 10:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Diêm Điền - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/10/2026 đến 10:30:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Thanh Hải, Bình Điền - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/10/2026 đến 12:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Thanh Hải, Bình Điền, Thuận Điền - xã Gành Hào; Ấp Điền Hải - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 04/10/2026 đến 13:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Diêm Điền - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/10/2026 đến 15:30:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Bình

KHU VỰC: Ấp 13, Cây Gừa - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Huy Hết -xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp 17, 18, 19, Mỹ Phú Nam, Minh Hòa, Thạnh Hưng 2, Ninh Lợi, Thanh Sơn - xã Vĩnh Mỹ; Ấp Vĩnh Bình, Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Nam - xã Vĩnh Thanh; Ấp Mỹ Phú Đông - xã Châu Thới

THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 03/10/2026 đến 12:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp 21, Ninh Lợi, Thanh Sơn, Kế Phòng - xã Vĩnh Mỹ

THỜI GIAN: Từ 07:40:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp An Khoa - xã Vĩnh Mỹ; Ấp 15A, Thị Trấn A, Thị trấn B, Chùa Phật - xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 06:40:00 ngày 04/10/2026 đến 15:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Vĩnh Lạc - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:10:00 ngày 04/10/2026 đến 17:00:00 ngày 04/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp