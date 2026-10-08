Lịch cúp điện An Giang từ ngày 7 - 11/10/2026: Sẽ cúp điện từ 10 – 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để phục vụ sửa chữa

Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 7 - 11/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 7 - 11/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 7 - 11/10/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên

KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên, Mỹ Thới (Khu vực từ cầu Cái Sơn đến cầu Cái Dung phía bên phải QL91 – trừ khu vực Xẻo Trôm; khu Bờ Hồ Cái Sao, DC Mỹ Thới, Kênh Đào) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/10/2026 đến 18:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (Khu vực Xẻo Trôm) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/10/2026 đến 07:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (Khu vực Mương Khai) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/10/2026 đến 07:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (Khu vực Bà Khen, Cầu Đôi) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/10/2026 đến 18:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên, Mỹ Thới (Khu vực Ngã Cại) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/10/2026 đến 18:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (Khu vực Xẻo Trôm) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 11/10/2026 đến 18:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (Khu vực Mương Khai) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 11/10/2026 đến 18:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện An Châu

KHU VỰC: Khu vực Rạch Chùa. An Châu - AG

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực Rạch Suốt. An Châu - AG

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm T16 Vĩnh Nhuận , Vĩnh Hanh - AG

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 18:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm T7B Vĩnh Nhuận , Vĩnh Hanh - AG

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 18:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm T15 Vĩnh Nhuận , Vĩnh Hanh - AG

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 18:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm Chung Rầy 1 , Vĩnh Hanh - AG

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 18:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm T29 Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh - AG

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 18:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm T28 Vĩnh Nhuận, Vĩnh Hanh - AG

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 18:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm Nam Chung Xây 1, Vĩnh Hanh - AG

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 18:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm T1A Tân Phú, Vĩnh An - AG

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 18:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm T27 Tân Phú, Vĩnh An - AG

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 18:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm T30 Tân Phú, Vĩnh An - AG

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 18:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm T28 Tân Phú, Vĩnh An - AG

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 18:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm T31 Tân Phú, Vĩnh An - AG

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 18:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm T29 Tân Phú, Vĩnh An - AG

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 18:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm T2 Vĩnh Lộc, Vĩnh An - AG

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 18:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm Kênh Đào 2A, Vĩnh An - AG

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 18:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm Vĩnh Phước, Vĩnh An - AG

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 18:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm Vĩnh Phước 1, Vĩnh An - AG

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 18:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm Vĩnh Phước 3, Vĩnh An - AG

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 18:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Xã Bình Hòa (khu vực KCN Bình Hòa) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/10/2026 đến 18:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Xã Bình Hòa (khu vực KCN Bình Hòa, khu vực dọc Sông Hậu từ Đình Bình Phú đến bến đò Nhà Thí và khu vực dọc Kênh Mạc Cần Dưng từ cầu Bình Hòa đến Chùa Tân An) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/10/2026 đến 18:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần xã Bỉnh Hòa, Cần Đăng (khu vực từ Cầu Mương Trâu đến Chợ Vĩnh Lợi và TB 2 Liệp. và từ cầu CCĐ đến cầu Tân Thành) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/10/2026 đến 18:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực dọc QL91 phía bên trái từ cầu Xếp Bà Lý đến cầu Mương Út Xuân), tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/10/2026 đến 18:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Xã Bình Hòa (toàn bộ Khu công nghiệp Bình Hòa ) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/10/2026 đến 18:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần Xã Bình Hòa (khu vực từ cổng KCN Bình Hòa đến quán Mạch Phát) Binh Hòa – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/10/2026 đến 18:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực dọc QL91 từ cổng phụ KCN đến ngã 3 Lộ Tẻ - khu vực cồn Bình Thạnh)) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/10/2026 đến 18:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực từ cổng phụ KCN đến cầu Vĩnh Hanh)) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/10/2026 đến 18:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực từ cầu Vĩnh Hanh đến trường THPT Vĩnh Bình) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/10/2026 đến 06:30:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực từ cầu Kinh Đào đến ngọn Chung Xây)

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/10/2026 đến 06:30:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực dọc QL91 phía tay phải hướng đi Châu Đốc từ cầu Xếp Bà lý đến XNĐN Châu Thành) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/10/2026 đến 06:30:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực dọc QL91 phía tay phải hướng đi Châu Đốc từ XN Điện Nước AG đến cổng KCN Bình Hòa) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 11/10/2026 đến 18:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần xã Bình Hòa (khu vực từ cầu Vĩnh Hanh đến trường THPT Vĩnh Bình) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 11/10/2026 đến 19:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực từ cầu Kinh Đào đến ngọn Chung Xây)

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 11/10/2026 đến 19:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực dọc QL91 phía tay phải hướng đi Châu Đốc từ cầu Xếp Bà lý đến XNĐN Châu Thành) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 11/10/2026 đến 19:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Chợ Mới

KHU VỰC: Một phần xã Hội An (từ nhà máy Tấn Hiệp Lợi đến UB Hòa An cũ) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần xã Hội An ( đoạn từ cầu Cựu Hội đến chợ Cái Tàu và đoạn từ Trạm 110kV Hội An đến cầu Trùm Hóa), một phần xã Long Kiến (đoạn từ cầu Trùm Hóa đến ngã ba Cựu Hội và đến Chợ Cầu) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/10/2026 đến 18:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Đốc

KHU VỰC: Một phần TL955A từ CỐng Ba Nhịp đến Cống đồn, khóm Bà Bài, phường Vĩnh Tế

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường Hoàng Đạo cật, phường Vĩnh Tế

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 17:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường La Thành Thân; Đường Châu Long; Đường Mương Thủy, thuộc khóm Châu Long 1, Châu Long 2 và Châu Long 6 phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/10/2026 đến 18:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần phường Châu đốc: - Đường Phùng Văn Cung; Bệnh viện đa khoa Châu Đốc, khóm Châu Long 6, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 10/10/2026 đến 18:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Tân lộ Kiều Lương bên trái tuyến từ ngã tư đường Núi đến Khách sạn Hồ Phú Vinh; Đường Kênh Lẫm; Kênh 2, thuộc phường Châu Đốc và phường Vĩnh Tế.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 11/10/2026 đến 18:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Châu

KHU VỰC: Phường Long Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Xã Tân An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Xã Châu Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Xã Hòa Lạc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khóm Long Quới A thuộc phường Long Phú và ấp Long Hiệp thuộc xã Tân An (dọc theo đường dẫn cầu Tân An)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thoại Sơn

KHU VỰC: - Một phần ấp Vĩnh Trung, ấp Trung Bình Tiến, ấp Trung Bình Nhất, ấp Trung Bình Nhì, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang (Dọc lộ Ông Cường; khu vực chùa Lan Nhã Kỳ Viên; đường liên xã Vĩnh Trạch-Phú Hòa dọc bờ Đông kênh Rạch Giá - Long Xuyên, từ Cầu Ba Bần đến Lộ tẻ Mương Trâu; dọc rạch Bà Cả; dọc Tràm Trích)

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: - Tại trạm bơm Kênh Hậu ACL- Mỹ Giang trụ 474-475TS/44- Tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm bơm Kênh 600 Mỹ Giang trụ 474-475TS/58- Tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Một phần ấp Bắc Thạnh, xã Thoại Giang, tỉnh An Giang (Dọc kênh Mỹ Giang, từ đầu kênh 600 Bắc Thạnh đến đầu kênh Nốp Lê).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm bơm Kênh 1.800 Mỹ Giang trụ 474-475TS/89- Tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm bơm Đầu kênh Sáu Hiền trụ 474TS/231- Tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm T1 Mỹ Phú Đông trụ 474TS/254- Tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm bơm kênh 5 MPĐ trụ 475TS/218- Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm KDC Tân Phú trụ 475TS/268/1- Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm T9 Mỹ Phú Đông trụ 475TS/288- Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm T10 Mỹ Phú Đông trụ 475TS/309- Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm T11 Mỹ Phú Đông trụ 475TS/337- Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm bơm Nước Đá -Vĩnh Phú trụ 475TS/340- Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/10/2026 đến 16:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm kênh Nông trường huyện đội trụ 474TS/357/22/35/6A- Tuyến 479TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm bơm Kênh Kiên Hảo 4 trụ 474TS/357/22/41- Tuyến 479TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm bơm Kênh 5 Thước -Vọng Đông trụ 474TS/357/22/67- Tuyến 479TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm bơm Trung Sơn 1 trụ 474TS/357/22/48- Tuyến 479TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm bơm Tập Đoàn 5 trụ 474TS/357/22/55/6/1- Tuyến 479TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm bơm Cống số 2 Tân Vọng trụ 474TS/437- Tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm bơm Hậu Kênh Ranh trụ 471TS/146/90/28A/7 tuyến 471TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm bơm Chín Điạ trụ 471TS/146/90/14 tuyến 471TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm bơm Tư Siêu trụ 471TS/146/147 tuyến 471TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm Kênh T5 - Bờ Tây 1 trụ 471TS/146/89/48/15 tuyến 471TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm Kênh Bông Vải trụ 471TS/146/89/48/26 tuyến 471TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm Kênh T5 - Bờ Tây 3 trụ 471TS/146/89/48/39 tuyến 471TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Một phần ấp Bắc Thạnh, xã Thoại Sơn; ấp Tân Đông, xã Tây Phú (Dọc kênh Mỹ Giang, từ đầu kênh Nốp Lê đến đầu kênh 3000 Bắc Thạnh).

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Một phần ấp Mỹ Giang, xã Thoại Sơn; ấp Tân Đông, xã Tây Phú (Dọc kênh Mỹ Giang, từ đầu kênh 4200 Bắc Thạnh đến đầu kênh ranh Thoại Giang-Vọng Đông).

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 09/10/2026 đến 16:30:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Một phần ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, và ấp Thanh Niên, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang (Dọc ĐT 943, từ cầu Mương Trâu đến Cty CP TBS An Giang; dọc lộ Mương Trâu)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/10/2026 đến 18:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: - Trung đoàn 892 và một phần Cty CP TBS An Giang.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/10/2026 đến 18:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: - Xã Phú Hòa, tỉnh An Giang (Trừ các khu vực: KCN Phú Hòa; từ Cty CP TBS Thoại Sơn đến cầu Mương Trâu; dọc Kênh Tròn, từ cầu kinh Đào đến kênh T5, T7).

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/10/2026 đến 18:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: - Một phần ấp Thanh Niên, xã Phú Hòa (Khu vực Khu công nghiệp Phú Hòa; Cty CP TBS An Giang).

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/10/2026 đến 18:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: - Một phần ấp Thanh Niên, ấp Phú Hữu, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang ( Khu vực KCN Phú Hòa).

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/10/2026 đến 18:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Châu Phú

KHU VỰC: Trạm Bình Hòa 1, Xã Châu Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm Cty TNHH TM Tân Thành, Xã Vĩnh Thạnh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm NMNĐ Hòa Thành , Xã Vĩnh Thạnh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: TBA-Mỹ Phú 8 , Xã Vĩnh Thạnh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: TBA-Thọ Tô Châu , Xã Vĩnh Thạnh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm Vĩnh Quới 3A , Xã Châu Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: TBA-Bùi Văn Hoà , Xã Vĩnh Thạnh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: TBA-Tư Long Mê Công , Xã Vĩnh Thạnh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: TBA-Hoàng Hữu Thành , Xã Vĩnh Thạnh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: TBA-Trường Trung Cấp Kinh Tế - Kỹ Thuật An Giang , Xã Vĩnh Thạnh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: TBA-Vĩnh thuận 1 , Xã Vĩnh Thạnh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T17 Thạnh Mỹ tây).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T18 Vĩnh Thạnh trung).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T19 Vĩnh Thạnh trung).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T20 Vĩnh Thạnh Trung).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T22 Vĩnh Thạnh trung).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Trạm biến áp T1 Tân Lập).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Dọc Kênh Vịnh Tre từ Cửa hàng Năm Hồng đến Kênh Ranh Châu Phú - Tịnh Biên; dọc Kênh 13 bờ bắc Vịnh Tre, dọc theo Kênh Cốc và Kênh 15 bờ nam Kênh Vịnh Tre; Kênh 10 Châu Phú đoạn từ Kênh Cốc đến qua Kênh 18).

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 10/10/2026 đến 06:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Dọc Kênh Vịnh Tre từ Cửa hàng Năm Hồng đến Kênh Ranh Châu Phú - Tịnh Biên; dọc Kênh 13 bờ bắc Vịnh Tre, dọc theo Kênh Cốc và Kênh 15 bờ nam Kênh Vịnh Tre; Kênh 10 Châu Phú đoạn từ Kênh Cốc đến qua Kênh 18).

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 10/10/2026 đến 15:30:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Tân

KHU VỰC: Trạm Phan Thanh Tùng trụ 479PT/182/07 tuyến 479PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 09:10:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm Cty TNHH MTV Vỹ Thịnh trụ 479PT/196/01 tuyến 479PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 08/10/2026 đến 10:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hồng Phúc - Xưởng đóng tàu tại Phú Tân trụ 479PT/204/02 tuyến 479PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/10/2026 đến 14:10:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm Cty TNHH MTV Hoàng Huynh Phú Tân trụ 479PT/206/01 tuyến 479PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 08/10/2026 đến 15:30:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tri Tôn

KHU VỰC: Một phần xã Tri Tôn, xã Ô Lâm, xã Ba Chúc.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/10/2026 đến 15:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Tri Tôn, xã Vĩnh Gia.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/10/2026 đến 15:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Xã Vĩnh Gia

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/10/2026 đến 15:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Xã Tri Tôn, Xã Cô Tô, Ô Lâm

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/10/2026 đến 15:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Tri Tôn, xã Cô Tô

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/10/2026 đến 15:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Xã Tri Tôn khu vực trung tâm

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/10/2026 đến 15:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Xã Cô Tô, Ô Lâm.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 10/10/2026 đến 17:00:00 ngày 10/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tịnh Biên

KHU VỰC: Phường Thới Sơn, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/10/2026 đến 17:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Phường Thới Sơn, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 09/10/2026 đến 17:00:00 ngày 09/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Phường Tịnh Biên, Thới Sơn (khu vực khóm Trà Sư, Hòa Thuận, Sơn Tây, chợ Nhà Bàng, Hòa Hưng, Trung Bắc Hưng, Đông Hưng, Tây Hưng), tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/10/2026 đến 17:00:00 ngày 11/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện An Phú

KHU VỰC: Khu vực trạm HKD Trần Thanh Tâm thuộc xã An Phú - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 12:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm T2 Phước Hưng thuộc xã An Phú - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 12:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm T1 TT An Phú thuộc xã An Phú - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/10/2026 đến 12:00:00 ngày 08/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Khi bị cúp điện người dân nên làm gì?

Theo Tổng công ty điện lực miền Bắc (EVNNPC), khi mất điện trong gia đình, người dân nên xử lý theo các bước sau để đảm bảo an toàn và sớm khắc phục:

1. Nếu xung quanh vẫn có điện, kiểm tra nguyên nhân trong nhà.

Xem cầu dao, aptomat tổng có bị ngắt không. Nếu bị sập, kiểm tra sơ bộ các thiết bị trong nhà sau đó thử bật lại một lần.

Nếu vừa bật lên lại bị ngắt ngay → có thể do quá tải hoặc chập điện. Lúc này phải kiểm tra từng thiết bị nếu chưa phát hiện thiết bị chạm chập, cháy hỏng có thể ngắt toàn bộ thiết bị rồi bật aptomat, sau đó cắm thiết bị lần lượt để tìm nguyên nhân.

Khi ngắt hết các thiết bị mà đóng aptomat vẫn ngắt thì sẽ bị chập tại các ổ điện hoặc dây dẫn. Nếu không có khả năng sửa chữa thì gọi thợ lắp đặt điện nước để xử lý.

2. Quan sát khu vực xung quanh

Nếu hàng xóm cũng mất điện → khả năng cao là sự cố điện lưới, không phải do riêng nhà bạn.

Nếu chỉ nhà bạn mất → kiểm tra dây điện, aptomat trong hộp công tơ xem có bị ngắt không. Trường hợp bị ngắt dùng bút thử điện thử má trên aptomat xem còn điện không, nếu hai bên cực aptomat đều có điện (bút sáng) là bị mất nguội. Nếu thử thấy nguồn điện bình thường xử lý như mục 1 ở trên.

Nếu thử thấy không có điện hoặc bất thường liên hệ đơn vị Điện lực để sửa chữa.

3. Trong khi chờ sửa chữa cần ngắt các thiết bị điện đặc biệt thiết bị có công suất lớn như điều hòa, bếp điện, tủ lạnh và thiết bị điện tử… để khi có điện trở lại không bị sốc điện hay quá tải.

Đặc biệt với tủ lạnh, chỉ mở khi thật cần để giữ lạnh lâu hơn.

4. Sử dụng nguồn sáng an toàn.

Dùng đèn pin, đèn sạc; hạn chế dùng nến (dễ cháy nổ).

Nếu bắt buộc dùng nến, đặt nơi chắc chắn, xa vật dễ cháy và trẻ em.

5. Báo cho đơn vị điện lực

Gọi tổng đài chăm sóc khách hàng miền để báo sự cố, cung cấp thông tin địa chỉ, mã khách hàng...