Lịch cúp điện An Giang từ ngày 15 - 18/10/2026: Cúp điện từ 8 – 12 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để phục vụ sửa chữa

Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 15 - 18/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 15 - 18/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 15 - 18/10/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên

KHU VỰC: Một phần Phường Long Xuyên (đoạn từ cầu Rạch Rích đến cổng chào Phú Hòa phía bên trái tỉnh lộ 943) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 15:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Phường Bình Đức (ánh sáng sinh hoạt cầu Mương Sầm và rạch Mương Sầm) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 15:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực ngọn Tầm Vu giáp với Mương Sầm) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 11:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Ngô Quyền) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/10/2026 đến 07:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực đường Phan Bội Châu, Quản Cơ Thành, khu CB Bình Đức) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/10/2026 đến 07:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực từ Ngã tư Sa Bổn đến cầu Nguyễn Trung Trực phía bên phải, đường Tôn Đức Thắng, Lý Thường Kiệt, Lê Hồng Phong, Lê Lợi, Nguyễn Thái Học đoạn từ Lê Lợi đến Trần Hưng Đạo, khu Hành chính tỉnh cũ, chợ Mỹ Bình) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/10/2026 đến 15:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Ngô Quyền) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/10/2026 đến 15:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực đường Phan Bội Châu, Quản Cơ Thành, khu CB Bình Đức) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 17/10/2026 đến 15:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện An Châu

KHU VỰC: Một phần xã An Châu khu vực từ Cầu Chắc Cà Đao đến KDC Chùa Miên, từ UB Hòa Bình Thạnh củ đến Vĩnh Lợi, Tân Thành, xã Cần Đăng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực Hòa À A, xã Cần Đăng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 18:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực Hòa A 6, xã Cần Đăng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 18:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực Hòa A 3, xã Cần Đăng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 18:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực Hòa A 4A, xã Cần Đăng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 18:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực Hòa A 4, xã Cần Đăng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 18:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực Hòa A 5, xã Cần Đăng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 18:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực cầu Cần Đăng, xã Cần Đăng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 18:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực Cần Đăng 2, xã Cần Đăng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 18:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực Cần Thới 1A, xã Cần Đăng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 18:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực Cần Thới 1, xã Cần Đăng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 18:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực Cần Thới 2, xã Cần Đăng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 18:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực Cần Thới 2A, xã Cần Đăng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 18:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực Cần Thới 3, xã Cần Đăng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 18:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực Cần Thới 7, xã Cần Đăng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 18:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực Cần Thới 4, xã Cần Đăng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 18:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm Kênh 1, xã Cần Đăng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 18:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm Cần Thới 6, xã Cần Đăng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 18:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm Cần Đăng 4A, xã Cần Đăng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/10/2026 đến 18:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực TB Cầu Đông Thuận 1, xã Vĩnh Hanh tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực TB Cầu Đông Thuận , xã Vĩnh Hanh tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực TB Cầu Đông Thuận 2 , xã Vĩnh Hanh tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực TB 1/5 Ngang Huệ Đức , xã Vĩnh Hanh tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực TB HTX Vĩnh Hòa 1 (TB Đông 2) , xã Vĩnh Hanh tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực TB Vĩnh Hòa 2 , xã Vĩnh Hanh tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực TB Láng San , xã Vĩnh Hanh tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Đốc

KHU VỰC: Một phần xã Chợ Mới (từ chợ Cái Xoài đến cầu Cái Gút), một phần xã Nhơn Mỹ (từ cầu Cái Gút đến Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ cũ và từ Trường THCS Nhơn Mỹ đến KDC Sơn Đốt) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Đường Phan Đình Phùng, một phần đường Lê Lợi (đoạn từ Cửa hàng điện thoại Thịnh 123 đến Shop Su Hào), một phần đường Nguyễn Trung Trực (đoạn từ Cửa hàng điện thoại Thịnh 123 đến đường Nguyễn Huệ) thuộc xã Chợ Mới - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 12:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Châu

KHU VỰC: Xã Châu Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Xã Vĩnh Xương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Phường Tân Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Phường Long Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Xã Tân An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Xã Vĩnh Xương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Tân Phú B, Tân Hòa C, Giồng Trà Dên, xã Tân An, ấp Bến Nước, Vĩnh Lạc, Vĩnh Hòa thuộc xã Vĩnh Xương dọc theo Quốc lộ 80B

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Tân Biên, An Biên, Giồng Cam thuộc xã Vĩnh Xương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/10/2026 đến 17:00:00 ngày 17/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Phú Thuận A thuộc xã Phú Lâm (Dọc theo kênh Đìa Cá Rô).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/10/2026 đến 18:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Xã Phú Lâm

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/10/2026 đến 17:00:00 ngày 19/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thoại Sơn

KHU VỰC: - Tại trạm T1 Vĩnh Khánh trụ 471TS/146/32 tuyến 471TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm T2 Vĩnh Khánh trụ 471TS/146/47 tuyến 471TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm Kênh Út Biển trụ 471TS/146/49 tuyến 471TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm bơm Chủ Tuần trụ 471TS/146/64 tuyến 471TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Một phần ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Trạch (Dọc kênh Trục Định Thành, từ đầu kênh Tư Siêu đến ngã 3 kênh Tròn).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 2 Diêm Bờ Tây Cây Còng trụ 471TS/146/113A/13 tuyến 471TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm bơm Kênh Ba Quắn - Mỹ Giang trụ 474-475TS/201- Tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm bơm kênh Màu đầu trong trụ 475TS/244/85/8- Tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm bơm Kinh Thanh Niên trụ 474TS/367/4/4- Tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 1 bờ nam kênh Huệ Đức trụ 474TS/432- Tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 400 Vọng Thê trụ 474TS/404/1 - Tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Đông, xã Tây Phú, tỉnh An Giang (Dọc kênh Nốp Lê, từ đầu kênh Trường Tiền đến cầu Ngã Năm).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm bờ Bắc kênh Ranh trụ 475TS/245/30- Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm T2 Trung Sơn trụ 474TS/357/15 tuyến 474TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm T9 Tây Phú trụ 475TS/275/122/61 tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm CDC Ấp Sơn Hiệp trụ 475TS/244/85/66A (7/548.66A) tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm CDC Phú Bình trụ 475TS/275/122/2 tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/10/2026 đến 17:00:00 ngày 15/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm T6 bờ đông kênh H trụ 473TS/69/21 tuyến 473TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 400 - Đông Kênh G trụ 473TS/24/6 tuyến 473TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Một phần ấp Hòa Phú, xã Định Mỹ (Khu vực dọc kênh G, từ kênh Cống Phồng đến Kênh 5)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 5- bờ tây kênh G trụ 473TS/24/37 tuyến 473TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm Kinh G2.2 trụ 473TS/24/8 tuyến 473TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Một phần ấp Hòa Thành, Hòa Long, xã Định Mỹ (Dọc Lộ tẻ Định Thành, ngang Trại giống Định Thành, từ giáp với ĐT 943 đến gần quán Đồng Sen)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 10 Quang-Bờ Đông Kênh H trụ 473TS/69/76 tuyến 473TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 3- bờ tây kênh H trụ 473TS/69/28 tuyến 473TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 300-Đông Kênh H trụ 473TS/69/5 tuyến 473TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 1 - Tây Kênh H trụ 473TS/69/16 tuyến 473TS

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Một phần ấp Hòa Tân, xã Định Mỹ (Dọc ĐT 943, khu vực lân cận Trại giam Định Thành)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm Kinh T12 (Định Thành) trụ 473TS/69/38/1 tuyến 473TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 1 trụ 475TS/275/122/14/14- Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm bơm kênh 1 bờ nam kênh Phú Tiến I trụ 475TS/275/122/14/15- Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm bơm kênh 2 bờ nam kênh Phú Tiến I trụ 475TS/275/122/14/27- Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Một phần ấp Phú Hiệp, Phú Thuận, xã Tây Phú (Dọc kênh Mỹ Phú Đông, từ đầu kênh 5 Sơn Hiệp đến đầu kênh II Dưới Nước)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm T15 Tây Phú trụ 475TS/275/134 - Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm T16 Tây Phú trụ 475TS/275/145 - Tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm T14 B Tây Phú trụ 475TS/275/127 tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm Thầy Giáo Nghiệp trụ 475TS/275/151/61/20 tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm T18A Tây Phú trụ 475TS/275/169 tuyến 475TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: - Tại trạm Kênh 1200 Bắc Thoại Giang 1 trụ 479TS/88/34/17 tuyến 479TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Phú

KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp CSSX Gạch Ngói Trần Kim Lộc)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Trạm T5A Bình Thủy)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Nguyễn Văn Thơm).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Trạm T1 Bình Thủy).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp KDC Chợ Bình Thủy).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp bưu điện văn hóa xã bình thủy)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp T7A bình Thủy).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp T9 A Bình Thủy).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Trạm Bơm Mương Phèn).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Trạm Bơm Thanh Sơn Đông Hào Sương)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp TB Lung Ấu Tây Kênh 7).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Đức (Dọc theo Quốc lộ 91 đoạn từ Quán cà phê Hiển đến Cầu Cần Thảo; dọc Kênh Mương Sung đến Cầu Thuận Phát, dọc Mương Thu Anh và Kênh Đòn Dong). Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (Dọc theo Quốc lộ 91 từ Cầu Cần Thảo đến Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Thạnh Trung và Khu vực Thành Cái Lăng).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 18/10/2026 đến 13:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phú Tân

KHU VỰC: Một phần xã Phú An (khu vực từ lò sấy Thúy Loan hướng đến khu dân cư xã Phú Xuân) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm T1 Cồn Tân Hòa 1 trụ 474PT/69 tuyến 474PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 09:10:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm T1 Cồn Tân Hòa 2 (trạm Ông Hiền) trụ 474PT/65 tuyến 474PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 16/10/2026 đến 10:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm T2 Cồn Tân Hòa trụ 474-473PT/80 tuyến 474PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/10/2026 đến 14:10:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm T5 Cồn Tân Hòa trụ 474-473PT/102 tuyến 474PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 16/10/2026 đến 15:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Trạm T6 Cồn Tân Hòa trụ 474-473PT/114 tuyến 474PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 16/10/2026 đến 15:30:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Chợ Vàm và một phần xã Phú Lâm (khu vực từ UBND xã Phú Thành cũ hướng về khu vực ấp Phú Đông và ấp Phú Tây) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/10/2026 đến 18:00:00 ngày 18/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tri Tôn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 15 – 18/10/2026.

Lịch cúp điện Tịnh Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 15 – 18/10/2026.

Lịch cúp điện An Phú

KHU VỰC: Khu vực dọc tỉnh lộ 957, ấp Vĩnh Hội, Chùa Cô đến CDC Xẻo Tre thuộc xã An Phú; Khu vực dọc tỉnh lộ 957, CDC Xẻo Tre thuộc xã Nhơn Hội - An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 16/10/2026 đến 18:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực trạm T4 TT An Phú thuộc xã An Phú - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 12:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm bơm Hà Bao 1 thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 12:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm CS chả lụa Trần Thanh Tuấn thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 12:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm Trường THCS Đa Phước thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/10/2026 đến 12:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm bơm Nguyễn Hữu Hạnh thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm T12 Đa Phước thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực trạm Bưu Điện Đa Phước thuộc xã Vĩnh Hậu - An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/10/2026 đến 17:00:00 ngày 16/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Khi bị cúp điện người dân nên làm gì?

Theo Tổng công ty điện lực miền Bắc (EVNNPC), khi mất điện trong gia đình, người dân nên xử lý theo các bước sau để đảm bảo an toàn và sớm khắc phục:

1. Nếu xung quanh vẫn có điện, kiểm tra nguyên nhân trong nhà.

Xem cầu dao, aptomat tổng có bị ngắt không. Nếu bị sập, kiểm tra sơ bộ các thiết bị trong nhà sau đó thử bật lại một lần.

Nếu vừa bật lên lại bị ngắt ngay → có thể do quá tải hoặc chập điện. Lúc này phải kiểm tra từng thiết bị nếu chưa phát hiện thiết bị chạm chập, cháy hỏng có thể ngắt toàn bộ thiết bị rồi bật aptomat, sau đó cắm thiết bị lần lượt để tìm nguyên nhân.

Khi ngắt hết các thiết bị mà đóng aptomat vẫn ngắt thì sẽ bị chập tại các ổ điện hoặc dây dẫn. Nếu không có khả năng sửa chữa thì gọi thợ lắp đặt điện nước để xử lý.

2. Quan sát khu vực xung quanh

Nếu hàng xóm cũng mất điện → khả năng cao là sự cố điện lưới, không phải do riêng nhà bạn.

Nếu chỉ nhà bạn mất → kiểm tra dây điện, aptomat trong hộp công tơ xem có bị ngắt không. Trường hợp bị ngắt dùng bút thử điện thử má trên aptomat xem còn điện không, nếu hai bên cực aptomat đều có điện (bút sáng) là bị mất nguội. Nếu thử thấy nguồn điện bình thường xử lý như mục 1 ở trên.

Nếu thử thấy không có điện hoặc bất thường liên hệ đơn vị Điện lực để sửa chữa.

3. Trong khi chờ sửa chữa cần ngắt các thiết bị điện đặc biệt thiết bị có công suất lớn như điều hòa, bếp điện, tủ lạnh và thiết bị điện tử… để khi có điện trở lại không bị sốc điện hay quá tải.

Đặc biệt với tủ lạnh, chỉ mở khi thật cần để giữ lạnh lâu hơn.

4. Sử dụng nguồn sáng an toàn.

Dùng đèn pin, đèn sạc; hạn chế dùng nến (dễ cháy nổ).

Nếu bắt buộc dùng nến, đặt nơi chắc chắn, xa vật dễ cháy và trẻ em.

5. Báo cho đơn vị điện lực

Gọi tổng đài chăm sóc khách hàng miền để báo sự cố, cung cấp thông tin địa chỉ, mã khách hàng...