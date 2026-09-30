Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 30/9 – 4/10/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện cả ngày dài?

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 30/9 – 4/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 30/9 – 4/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 30/9 – 4/10/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/9 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/9 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Tân Hiệp

KHU VỰC: Một phần ấp Đá Nổi B (trạm Kênh 6-2A), một phần kênh Xáng Mới (trạm TB Xáng Mới), một phần kênh 5 Thạnh Trị (trạm T11 Thạnh Trị).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hưng (trạm Chưng Bầu 8).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Dọc QL80 thuộc một phần ấp Đông Lộc (trạm Đông Lộc, Máy Kéo) và một phần ấp Đông Phước (trạm Đông Phước 2, 2A, 3, 5)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Dọc QL80 thuộc một phần ấp Đông Thành (trạm Đông Thành 1, 2).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Dọc QL80 thuộc một phần ấp Đông Thành (trạm Đông Thành 3, 4) và một phần ấp Đông Thọ (trạm Đông Thọ 1, 3).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hà Tiên

KHU VỰC: Ấp Hòn Giang, xã Tiên Hải, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Hòn tre nhỏ, hòn tre vinh, xã Tiên Hải, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phấn Núi Ong, Phường Tô Châu, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Đường Nguyễn Văn Cừ (từ đường Lê Hồng Phong đến đường Tú Xương), đường Võ Thị Sáu (từ đường Nguyễn Văn Cừ đến đường Phạm Hồng Thái); Các đường Nguyễn Bĩnh Khiêm, Phạm Hồng Thái

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 12:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòn Đất

KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên bờ tây Kinh Vàm Rầy, 2 bên Kinh Cỏ Cội, 2 bên đê Quốc Phòng gồm từ tổ 6 đến tổ 17 ấp Vàm Rầy & tổ 22 ấp Bình Thuận xã Bình Sơn.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 11:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên bờ tây Kinh Vàm Rầy, 2 bên Kinh Cỏ Cội, 2 bên đê Quốc Phòng gồm từ tổ 6 đến tổ 17 ấp Vàm Rầy & tổ 22 ấp Bình Thuận xã Bình Sơn.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực dọc 2 bên lộ nhựa Lình Huỳnh từ nhà máy nước đá Nam Hương Chan đến cửa hàng Bách Hóa Xanh Lình Huỳnh gồm từ tổ 5 đến tổ 7 ấp Lình Huỳnh xã Hòn Đất

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực bờ tây kinh 283, 2 bên kinh 200 & kinh 285 gồm từ tổ 16 đến tổ 18 ấp Bình Thuận xã Bình Sơn

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 13:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ nhựa núi Hòn Sóc gồm từ tổ 6 đến tổ 10 ấp Bến Đá & tổ 12 ấp Hòn Sóc xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực dọc 2 bên lộ nhựa kinh Tám Ngàn thuộc thuộc tổ 27 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: khu vực 2 bên lộ nhựa bờ đông kinh Ba Thê gồm tổ 1, tổ 2 ấp Sơn Thuận xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 11:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: khu vực 2 bên lộ đan kinh 2 Mỹ Thuận thuộc tổ 10 ấp Cản Đất xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/10/2026 đến 15:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Minh

KHU VỰC: Một phần ấp 9 Xáng 1, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 17:30:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp 8 Xáng 1, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 17:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh An, Thạnh Hòa, xã Đông Hòa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 17:30:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Quốc

KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Cát, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 12:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu phố Dương Tơ, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Cát, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/09/2026 đến 16:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Lấp, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 12:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Mây, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 11:30:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một Phần Khu Phố Đường Báo Dương Tơ, Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Dương, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Biên

KHU VỰC: Một phần xã Tây Yên (Tây Yên củ) _ tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Thuận

KHU VỰC: Khu vực Cầu Treo Vĩnh Phong ấp Cạnh Đền xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 10:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực Cống Rạch Miễu ấp Cạnh Đền xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/09/2026 đến 12:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ 5000 đến 6000 Kênh 13 xã Vĩnh Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 11:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ 5000 đến 6000 Kênh 13 xã Vĩnh Thuận.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực từ 5000 đến 6000 Kênh 13 xã Vĩnh Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giồng Riềng

KHU VỰC: Kinh Mới - thuộc xã Thạnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 14:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Kinh Đông Pháp và khu vực đầu Kinh - thuộc xã Thạnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 14:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Quao

KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 18:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: ấp An Phú, xã Gò Quao, tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 18:00:00 ngày 03/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Kiên Lương

KHU VỰC: Một phần ấp Song Chinh, xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Núi Trầu, xã Hòa Điền, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 10:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Cống Tre, một phần ấp Kiên Sơn, xã Hòa Điền, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 18:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Cảng, xã Hòa Điền, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/09/2026 đến 15:00:00 ngày 30/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Lung Kha Na, xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 11:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Hòn Chông, xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/10/2026 đến 15:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Rẫy Mới (ấp Bình Đông cũ), xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Ba Trại, xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Rẫy Mới (ấp Bình Đông cũ), xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Cống Tre, một phần ấp Kiên Sơn, xã Hòa Điền, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 18:00:00 ngày 02/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện U Minh Thượng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/9 – 4/10/2026.

Lịch cúp điện Giang Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 30/9 – 4/10/2026.