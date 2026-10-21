Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 21 - 25/10/2026: Nhiều khu vực 4h30 sáng đã bị cúp điện

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 21 - 25/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 21 - 25/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 21 - 25/10/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/10/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành

KHU VỰC: Ấp Hòa Ninh, Xã Thạnh Lộc Ấp Hòa Thuận 2, Xã Thạnh Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 12:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hiệp

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/10/2026.

Lịch cúp điện Hà Tiên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/10/2026.

Lịch cúp điện Hòn Đất

KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ nhựa bờ đông kinh Ba Thê gồm tổ 2, tổ 3 ấp Sơn Thuận xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: : khu vực lộ nhựa bờ đông kinh Ba Thê gồm tổ 5, tổ 6 ấp Hiệp Trung xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 13:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: khu vực 2 bên tỉnh lộ 969B & 2 bên kinh Hòn Quéo gồm từ tổ 7 đến tổ 12 ấp Hòn Quéo xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: khu vực lộ đan bờ tây kinh Ba Thê gồm tổ 1, tổ 2 ấp Mỹ Hòa xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan bờ đông kinh Lình Huỳnh từ cửa hàng Bách Hóa Xanh đến gần Miếu Lình Huỳnh gồm tổ 9 đến tổ 13 ấp Vàm Biển xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện An Minh

KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hòa, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 21/10/2026 đến 18:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp 9 Xáng 1, xã Đông Hòa, tỉnh An giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Minh Giồng, xã Đông Hưng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: ấp Bần A, Bần B, xẻo Quao, xã Tân Thạnh, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:45:00 ngày 24/10/2026 đến 18:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Mốt phần xã vân khánh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Quốc

KHU VỰC: Một phần khu phố 3, 4 Dương Đông, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 11:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu phố 1 An Thới, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 11:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Dương, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 18:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần khu phố Cửa Dương va một phần khu phố Dương Đông, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 18:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu phố Suối Lớn, Đường Bào, Dương Tơ, Bãi Vòng, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 18:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần khu phố Suối Lớn, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 15:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần khu phố 7 An Thới, Đường Bào, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 16:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện An Biên

KHU VỰC: Kinh 5 Biển, xã Đông Thái, An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp 7 Chợ, xã Đông Thái, An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp 2 Trong, 2 Xáng, xã Tây Yên, An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp 7 Chợ, xã Đông Thái, An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: xã Tây Yên (Củ), thuộc xã Tây Yên, An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/10/2026 đến 17:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Thuận

KHU VỰC: Quốc lộ 63 đoạn từ rửa xe Huy đến Cầu Kênh 500 ấp Vĩnh Phước xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 08:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Kênh Cây Da ấp Bình Thành xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 10:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Vàm Kênh Tắc ấp Bình Phong xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/10/2026 đến 14:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Từ 4h30 đến 18h30: Quốc lộ 63 đoạn từ cầu Vĩnh Thuận đến cầu Kênh 500 đường Nguyễn Thành Nhơn, đường Nguyễn Trung Trực, đường Mai Văn Trương, đường D3, đường Mai Thành Tâm, đường Lưu Nhơn Sâm đoạn từ Cầu Kênh Xáng đến cầu Thủy Lợi và đoạn từ sân bóng Quách Xướng đến Kênh 500 ấp Vĩnh Phước xã Vĩnh Phong. Đường Phan Văn Bảy đoạn từ cầu Sắt đến cống Bà Đầm, đường Huỳnh Thủ, đường Phạm Thành Lượng đoạn từ cống Sáu Lô đến cống Miếu Ông Tà ấp Vĩnh Đông. Các ấp Vĩnh Thạnh, Cái Nhum, Ruộng Sạ, Cạnh Đền, Căn Cứ, Thị Mỹ xã Vĩnh Phong. Từ 4h30 đến 18h30: Kênh Cả Chợ, Kênh Phủ Nhật và tuyến Quốc lộ 63 đoạn từ cầu Kênh 500 đến khu vực cầu Ngã Sáu. Ấp Bình Phong và một phần các ấp Bình Thành, ấp Hòa Thành xã Vĩnh Bình. Từ 4h30 đến 18h30: Trung tâm Y tế, trạm Cấp Nước Vĩnh Thuận; Các doanh nghiệp: Phan An Kiều, Nguyên Hưng, Mỹ Linh, Tài Lợi, Kiến Thành, Kiến Thành 1, Huỳnh Minh, Cầu Đường 10, Công Ty 487, trạm bơm Tân Nam, trạm trộn bê Tông ấp Ruộng Sạ.

THỜI GIAN: Từ 04:30:00 ngày 23/10/2026 đến 18:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Từ 4h30 đến 05h30 và từ 18g00 đến 18g30: Các ấp Bình Minh, Bình An, Cái Nứa, Bời Lời A, Bời Lời B. Một phần các ấp Hòa Thạnh, Hòa Thành, Đồng Tranh xã Vĩnh Bình. Từ 4h30 đến 05h30 và từ 18g00 đến 18g30: Đường Võ Văn Kiệt đoạn từ Cầu Sắt đến cống Bà Bang, đường Nguyễn Thành Nhơn đoạn từ Cầu Sắt đến cống Sáu Lô ấp Vĩnh Đông, đường Quảng Trọng Linh đoạn từ cầu Kênh Xáng đến cầu Kênh 1, đường Lưu Nhơn Sâm đoạn từ cầu Thủy Lợi đến sân bóng Quách Xướng ấp Vĩnh Phước xã Vĩnh Phong. Các ấp Vĩnh Tây, Đập Đá xã Vĩnh Phong và toàn xã Vĩnh Thuận. Từ 4h30 đến 05h30 và từ 18g00 đến 18g30: Bưu điện, Viễn thông, trường THPT Vĩnh Thuận. Các doanh nghiệp Quách Tâm, Quách Lộc, Quách Út, trạm trộn bê tông Hữu Nghị, nhà máy Nguyễn Hợp.

THỜI GIAN: Từ 04:30:00 ngày 23/10/2026 đến 05:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Khu vực Cầu Chằng Bè ấp Vĩnh Phước xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/10/2026 đến 08:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Khu vực Đường Cao Tốc ấp Ruộng Sạ xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/10/2026 đến 09:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Từ 4h30 đến 05h30 và từ 18g00 đến 18g30: Các ấp Bình Minh, Bình An, Cái Nứa, Bời Lời A, Bời Lời B. Một phần các ấp Hòa Thạnh, Hòa Thành, Đồng Tranh xã Vĩnh Bình. Từ 4h30 đến 05h30 và từ 18g00 đến 18g30: Đường Võ Văn Kiệt đoạn từ Cầu Sắt đến cống Bà Bang, đường Nguyễn Thành Nhơn đoạn từ Cầu Sắt đến cống Sáu Lô ấp Vĩnh Đông, đường Quảng Trọng Linh đoạn từ cầu Kênh Xáng đến cầu Kênh 1, đường Lưu Nhơn Sâm đoạn từ cầu Thủy Lợi đến sân bóng Quách Xướng ấp Vĩnh Phước xã Vĩnh Phong. Các ấp Vĩnh Tây, Đập Đá xã Vĩnh Phong và toàn xã Vĩnh Thuận. Từ 4h30 đến 05h30 và từ 18g00 đến 18g30: Bưu điện, Viễn thông, trường THPT Vĩnh Thuận. Các doanh nghiệp Quách Tâm, Quách Lộc, Quách Út, trạm trộn bê tông Hữu Nghị, nhà máy Nguyễn Hợp.

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 23/10/2026 đến 18:30:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Kênh Một Hãng đoạn từ trạm Bơm cát Cao Tốc đến cuối kênh, ấp Vĩnh Tây xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/10/2026 đến 17:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Giồng Riềng

KHU VỰC: Đoạn dọc theo sông Cái Bé - và Kinh Cây Ráo - thuộc xã Ngọc Chúc và Kinh Xẻo Sâu, Kinh Tư Hiếm, Kinh Vĩnh Lộc - thuộc xã Long Thạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/10/2026 đến 13:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Kinh Ba Cua, Kinh KH5 - thuộc xã Thạnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Kinh Bông súng (dọc theo hai bên sông) và Một phần Kinh Ông Hai (từ Cầu Bông súng theo hướng về Kinh Ông Hai - thuộc xã Giồng Riềng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/10/2026 đến 17:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Gò Quao

KHU VỰC: Ấp 4 xã Vĩnh Hòa Hưng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 12:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp 4 xã Vĩnh Hòa Hưng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 21/10/2026 đến 15:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần ấp Tiên Phong xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Ấp Thắng Lợi xã Vĩnh Tuy tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 10:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Thắng Lợi xã Vĩnh Tuy tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/10/2026 đến 12:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Ấp Tân Đời xã Vĩnh Tuy tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 24/10/2026 đến 14:00:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Kiên Lương

KHU VỰC: Một phần ấp Lò Bom, xã Kiên Lương, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Hòa Điền, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 11:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/10/2026 đến 17:00:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện U Minh Thượng

KHU VỰC: Ấp Minh Thoại, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/10/2026 đến 17:00:00 ngày 21/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/10/2026 đến 17:30:00 ngày 22/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: ấp Lê Minh Bằng, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/10/2026 đến 09:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: ấp Lê Minh Bằng, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/10/2026 đến 11:00:00 ngày 23/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: ấp Hỏa Vàm, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: ấp Hỏa Ngọn, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/10/2026 đến 17:30:00 ngày 24/10/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Giang Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 21 - 25/10/2026.