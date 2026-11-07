Lịch cổ tức tuần tới: Vinamilk, GVR, TNG góp mặt cùng gần 30 doanh nghiệp, tỷ lệ cao nhất trên 50%

Trong tuần giao dịch từ ngày 9/11 đến 13/11, nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 và 2026.

Trong nhóm doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (Mã: VEA) có tỷ lệ chi trả cao nhất, đạt 52,4%, tương ứng 5.240 đồng/cp.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/11, thời gian thanh toán dự kiến vào 14/12. Với hơn 1,32 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VEA ước tính cần chi khoảng 6.963 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Bên cạnh đó, CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk - Mã: VNM) với phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt, tỷ lệ 25%, tương ứng 2.500 đồng/cp. Theo nghị quyết HĐQT vừa công bố, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 12/11, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 11/11. Thời gian thanh toán dự kiến vào 26/11.

Với gần 2,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk dự kiến chi khoảng 5.225 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này.

CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (Mã: HPA) cũng có kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 18%, tương ứng 1.800 đồng/cp. Với 285 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự kiến chi trả là 513 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 12/11, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 11/11. Thời gian thanh toán dự kiến vào 27/11.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cổ đông HPA đã thông qua kế hoạch cổ tức cả năm với tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cp. Như vậy, sau đợt tạm ứng này, công ty còn ít nhất một đợt chi trả cổ tức để thực hiện kế hoạch đã được thông qua.

Một doanh nghiệp khác cũng có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Mã: GVR). Theo thông báo, công ty sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 4%, tương ứng 400 đồng/cp.

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 11/11, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 10/11. Ngày thanh toán dự kiến vào 10/12/2026. Với khoảng 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, GVR ước tính cần chi khoảng 1.600 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Trong khi đó, CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (Mã: TNG) vừa công bố kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/11, thời gian thanh toán dự kiến vào 20/11.

Với gần 129 triệu cổ phiếu đang lưu hành, TNG dự kiến chi hơn 64 tỷ đồng để thực hiện đợt chi trả này.

Đối với phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo hiểm Bảo Minh - Mã: BMI) thông báo phát hành gần 15,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 12/11, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 11/11.

Nếu đợt phát hành thành công, Bảo hiểm Bảo Minh sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 1.505 tỷ đồng lên mức hơn 1.656 tỷ đồng.

Ngoài các doanh nghiệp trên, trong tuần tới còn nhiều doanh nghiệp niêm yết khác dự kiến chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức. Tùy phương án được công bố, tỷ lệ chi trả dao động từ 4% đến 50%, với hình thức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.