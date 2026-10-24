Lịch cổ tức tuần tới: MSR, Nam Việt, NT2 góp mặt cùng loạt doanh nghiệp, tỷ lệ cao nhất 20%

Trong tuần giao dịch từ ngày 26/10 đến 30/10, nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 và 2026.

Trong nhóm doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, CTCP Masan High-Tech Materials (Mã: MSR) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức lần 1 của đợt 2/2026 với tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cp).

Ngày đăng ký cuối cùng là 2/11, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 30/10. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 6/11. Với hơn 1,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MSR ước tính cần chi khoảng 2.210 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này.

Trước đó, ĐHĐCĐ bất thường của MSR đã thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ dự kiến 50% (5.000 đồng/cp), tổng giá trị khoảng 5.500 tỷ đồng.

Cộng với khoản tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 ở mức 10% (1.000 đồng/cp), tổng tỷ lệ cổ tức năm 2026 dự kiến đạt 60% (6.000 đồng/cp), với tổng giá trị khoảng 6.600 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, CTCP Nam Việt (Navico - Mã: ANV) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cp).

Ngày đăng ký cuối cùng là 30/10, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 29/10. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 15/12. Trong đó, cổ tức năm 2025 và khoản tạm ứng cổ tức năm 2026 đều có tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cp mỗi đợt.

Với hơn 266 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ANV ước tính cần chi hơn 266 tỷ đồng cho hai đợt chi trả này.

Trong khi đó, CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã: NT2) thông báo trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cp.

Ngày đăng ký cuối cùng là 30/10, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 29/10; thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/11. Với hơn 287 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NT2 dự kiến chi hơn 287 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Đối với hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu, CTCP Đông Sơn Holdings (Mã: DSH) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 29/10, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 28/10.

Theo phương án, DSH trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:12, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Công ty dự kiến phát hành khoảng 4,2 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ lên 392 tỷ đồng sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Ngoài các doanh nghiệp trên, trong tuần tới còn nhiều doanh nghiệp niêm yết khác dự kiến chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức. Tùy phương án được công bố, tỷ lệ chi trả dao động từ 3% đến 15%, với hình thức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.