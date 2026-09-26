Lịch cổ tức tuần tới: Hơn 20 doanh nghiệp chốt quyền, tỷ lệ cao nhất 50%

Trong tuần giao dịch từ ngày 28/9 đến 2/10, nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 và 2026.

Nguồn: TL tổng hợp

Trong nhóm doanh nghiệp trả cổ tức hoàn toàn bằng tiền mặt, CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (Mã: D2D) chi trả cao nhất với tỷ lệ 50% (5.000 đồng/cp) cho cổ tức năm 2025.

Với hơn 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, D2D dự kiến chi khoảng 152 tỷ đồng để thanh toán cổ tức. Ngày đăng ký cuối cùng là 30/9, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/9 và thời gian thanh toán dự kiến vào 14/10.

Hiện Tổng CTCP phát triển khu Công nghiệp (Sonadezi - Mã: SNZ), công ty mẹ của D2D, nắm gần 57,9% vốn điều lệ, dự kiến nhận khoảng 88 tỷ đồng từ đợt chi trả cổ tức này.

Bên cạnh D2D, CTCP Vận tải Biển Việt Nam (Vosco - Mã: VOS) cũng công bố phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 9% (900 đồng/cp).

Với 140 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 126 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 2/10, tương ứng ngày giao dich không hưởng quyền là 1/10. Thời gian thanh toán dự kiến vào 26/10.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC - Mã: MVN) - công ty mẹ của Vosco - đang sở hữu 51% vốn, dự kiến nhận về hơn 64 tỷ đồng cổ tức từ đợt chi trả này.

Ở nhóm doanh nghiệp thực hiện quyền bằng cổ phiếu, CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu (Mã: GLT) vừa thông báo ngày 1/10 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/9.

Theo phương án, GLT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 25,5%. Như vậy, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25,5 cổ phiếu mới. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2026 đã được kiểm toán.

Ngoài các doanh nghiệp trên, trong tuần tới còn nhiều doanh nghiệp niêm yết khác dự kiến chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức. Tùy theo phương án được công bố, tỷ lệ chi trả dao động từ 2% đến 16%, với hình thức bằng tiền mặt, cổ phiếu hoặc kết hợp cả hai.