Trong tuần giao dịch từ ngày 23/11 đến 27/11, nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 và 2026.

Nguồn: TL tổng hợp

Một trong số các doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức tiền mặt là CTCP Tập đoàn FPT (Mã: FPT) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cp.

Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức là 30/11, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 27/11. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/12.

Với gần 1,9 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính FPT cần chi khoảng 1.886 tỷ đồng để thực hiện đợt chi trả này.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cổ đông công ty đã thông qua phương án duy trì cổ tức tiền mặt với tỷ lệ tối đa 20% trong năm nay. Mức chi trả cụ thể sẽ được trình cổ đông phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

Bên cạnh FPT, CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung (Mã: SMB) cũng thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng 2.000 đồng/cp.

Ngày đăng ký cuối cùng là 24/11, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 23/11. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 4/12.

Với gần 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SMB ước tính cần chi khoảng 60 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Trong khi đó, CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Mã: ABI) thông báo chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng 1.500 đồng/cp.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 30/11, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 27/11. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 18/12/2026.

Với hơn 101 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ABI dự kiến chi hơn 152 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Ngoài các doanh nghiệp trên, trong tuần tới còn nhiều doanh nghiệp niêm yết khác dự kiến chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức. Tùy phương án được công bố, tỷ lệ chi trả dao động từ 41% đến 10%, với hình thức bằng tiền mặt.