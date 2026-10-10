Lịch cổ tức tuần tới: Doanh nghiệp nào trả cao nhất?

Trong tuần giao dịch từ ngày 12/10 đến 16/10, nhiều doanh nghiệp trên sàn chứng khoán sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 và 2026. Trong đó, ba doanh nghiệp có tỷ lệ chi trả cao nhất cùng ở mức 15%, tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu.

Nguồn: TL tổng hợp

Cụ thể, CTCP Thủy điện Nước Trong (Mã: NTH) thông báo tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 13/10, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/10. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 28/10.

Với hơn 10,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 16 tỷ đồng để thực hiện đợt tạm ứng cổ tức này.

Cùng mức chi trả 15%, Tổng Công ty Đức Giang - CTCP (Mã: MGG) dự kiến thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 13/10, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/10. Theo kế hoạch, cổ đông sẽ nhận được tiền vào ngày 20/10.

Với gần 9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tổng Công ty Đức Giang ước tính cần chi khoảng 13,5 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Trong khi đó, CTCP Thủy điện - Điện lực 3 (Mã: DRL) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu.

Hiện doanh nghiệp có khoảng 9,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến chi khoảng hơn 14 tỷ đồng cho đợt cổ tức trên. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/10, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/10. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 28/10.

Bên cạnh ba doanh nghiệp trên, trong tuần tới, nhiều doanh nghiệp niêm yết khác cũng sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức. Theo các phương án đã công bố, tỷ lệ chi trả dao động từ 1% đến 10%, với hình thức thanh toán bằng tiền mặt.