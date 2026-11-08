Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 9 đến 13/11

Ảnh minh họa. (Nguồn: Ảnh stock của Canva)

* Ngày 20/11/2026, Công ty cổ phần Logistics Vinalink (HOSE: VNL) trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/11/2026.

* Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (HOSE: VBB) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:25 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 100 quyền được mua 25 cổ phiếu mới), giá 10.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/11/2026.

* Ngày 26/11/2026, Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam (HOSE: VFG) trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/11/2026.

* Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường (UPCoM: SCL) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:15,4453 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần được hưởng 1 quyền, 1.000.000 quyền được mua 154.453 cổ phiếu mới), giá 12.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/11/2026.

* Ngày 20/11/2026, Công ty cổ phần Đại lý vận tải SAFI (HOSE: SFI) trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/11/2026.

* Ngày 25/11/2026, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-Công ty cổ phần (HNX: MVB) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.050 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/11/2026.

* Ngày 15/12/2026, Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật MobiFone (UPCoM: MFS) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/11/2026.

* Ngày 27/11/2026, Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: CHS) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 850 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/11/2026.

* Ngày 11/12/2026, Công ty cổ phần Thực phẩm G.C (UPCoM: GCF) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/11/2026.

* Ngày 10/12/2026, Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam-Công ty cổ phần (HOSE: GVR) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/11/2026.

* Ngày 20/11/2026, Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà (UPCoM: BHA) trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 750 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/11/2026.

* Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Văn Phú (HOSE: VPI) trả cổ tức đợt 2/2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/11/2026.

* Ngày 26/11/2026, Công ty cổ phần Đầu tư iCapital (HOSE: PTC) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/11/2026.

* Ngày 20/11/2026, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/11/2026.

* Ngày 18/11/2026, Công ty cổ phần Dịch vụ-Xây dựng công trình bưu điện (UPCoM: PTO) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/11/2026.

* Ngày 20/11/2026, Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân (HNX: GMX) trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 600 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/11/2026.

* Ngày 1/12/2026, Công ty cổ phần Bến xe miền tây (HNX: WCS) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 5.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/11/2026.

* Ngày 27/11/2026, Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (HNX: PMC) trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/11/2026.

* Ngày 27/11/2026, Công ty cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (HNX: PMC) trả cổ tức đợt 4/2025 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/11/2026.

* Ngày 30/11/2026, Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 450 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/11/2026.

* Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (HOSE: BMI) trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/11/2026.

* Ngày 8/12/2026, Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 6.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/11/2026.

* Ngày 26/11/2026, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 2.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/11/2026.

* Ngày 18/12/2026, Công ty cổ phần DatViet VAC Group Holdings (HOSE: DVV) trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 2.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/11/2026.

* Ngày 27/11/2026, Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp Hòa Phát (HOSE: HPA) trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 1.800 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/11/2026.

* Ngày 31/11/2026, Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí (UPCoM: PAI) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 800 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/11/2026.

* Ngày 14/12/2026, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam-Công ty cổ phần (UPCoM: VEA) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 5.240 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/11/2026.

* Ngày 15/12/2026, Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (HOSE: LBM) trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1.800 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/11/2026.

* Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre (HOSE: DBT) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 (mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/11/2026.

* Ngày 30/11/2026, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (HOSE: TBC) trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/11/2026.

* Ngày 27/11/2026, Công ty cổ phần Cao-su Đồng Phú (HOSE: DPR) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.400 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/11/2026.

* Ngày 30/11/2026, Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh (HOSE: VSH) trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/11/2026.

* Ngày 22/12/2026, Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu (UPCoM: MTV) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/11/2026.