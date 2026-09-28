Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 28/9 đến 2/10

Ảnh minh họa.

* Ngày 20/10/2026, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/9/2026.

* Ngày 7/10/2026, Công ty cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (UPCoM: QHW) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.200 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/9/2026.

* Ngày 20/10/2026, Công ty cổ phần Cao-su Công nghiệp (UPCoM: IRC) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 798 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/9/2026.

* Ngày 15/10/2026, Công ty cổ phần Thủy điện A Vương (UPCoM: AVC) trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/9/2026.

* Ngày 15/10/2026, Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức (HOSE: TDW) trả cổ tức bằng tiền, 300 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/9/2026.

* Ngày 20/10/2026, Công ty cổ phần VIMC Logistics (UPCoM: VLG) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/9/2026.

* Ngày 14/10/2026, Công ty cổ phần Phát triển đô thị công nghiệp số 2 (HOSE: D2D) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 5.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/9/2026.

* Ngày 21/10/2026, Công ty cổ phần Văn hóa Tân Bình (HNX: ALT) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/9/2026.

* Ngày 22/10/2026, Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Thanh Hoá (HNX: THB) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 250 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/9/2026.

* Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu (HNX: GLT) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1.000:65 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 65 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/10/2026.

* Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu (HNX: GLT) trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1.000:255 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 255 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/10/2026.

* Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc NoVa (HOSE: NVL) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 3:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 3 quyền được mua 1 cổ phiếu mới), giá 10.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/10/2026.

* Ngày 30/10/2026, Công ty cổ phần Licogi 12 (UPCoM: L12) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/10/2026.

* Ngày 12/10/2026, Công ty cổ phần Cao-su Sông Bé (UPCoM: SBR) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 153 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/9/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 1/10/2026.

* Ngày 12/10/2026, Công ty cổ phần Than Đèo Nai-Cọc Sáu-TKV (HNX: TD6) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/10/2026.

* Ngày 30/10/2026, Công ty cổ phần Tân Cảng-Phú Hữu (UPCoM: PNP) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.600 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/10/2026.

* Ngày 21/10/2026, Công ty cổ phần Supe Phốt-phát và Hóa chất Lâm Thao (HNX: LAS) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/10/2026.

* Ngày 26/10/2026, Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam (HOSE: VOS) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 900 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/10/2026.

* Ngày 9/10/2026, Công ty cổ phần COKYVINA (HNX: CKV) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 640 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/10/2026.

* Ngày 19/10/2026, Công ty cổ phần Ngân Sơn (HNX: NST) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.300 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/10/2026.

* Ngày 22/10/2026, Công ty cổ phần Sơn Á Đông (HOSE: ADP) trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/10/2026.

* Ngày 22/10/2026, Công ty cổ phần Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà (UPCoM: VHF) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 290 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/10/2026.

* Ngày 14/10/2026, Công ty cổ phần Phát triển đô thị (UPCoM: UDJ) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/10/2026.

* Ngày 14/10/2026, Tổng Công ty Pisico Bình Định-CTCP (UPCoM: PIS) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.050 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 5/10/2026.