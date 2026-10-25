Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 26 đến 30/10

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* Ngày 6/11/2026, Công ty cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP (UPCoM: VCP) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 900 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/10/2026.

* Ngày 27/11/2026, Công ty cổ phần Địa ốc Tân Bình (UPCoM: TBR) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 350 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/10/2026.

* Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 9:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, 9 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới), giá 15.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 28/10/2026.

* Công ty cổ phần Đông Sơn Holdings (OTC: DSH) trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 29/10/2026.

* Ngày 16/11/2026, Tổng Công ty Sông Đà-Công ty cổ phần (UPCoM: SJG) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.200 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/10/2026.

* Ngày 10/11/2026, Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai (HOSE: GHC) trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/10/2026.

* Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc (UPCoM: NED) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 50:7 (người sở hữu 50 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/10/2026.

* Ngày 16/11/2026, Công ty cổ phần Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/10/2026.

* Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:50 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 50 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/10/2026.

* Ngày 15/12/2026, Công ty cổ phần Nam Việt (HOSE: ANV) trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/10/2026.

* Ngày 15/12/2026, Công ty cổ phần Nam Việt (HOSE: ANV) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/10/2026.

* Ngày 11/11/2026, Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu (HNX: HJS) trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/10/2026.

* Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/11/2026.

* Công ty cổ phần Đầu tư thương mại SMC (HOSE: SMC) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới), giá 10.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/11/2026.

* Công ty cổ phần Vật tư bưu điện (UPCoM: PMJ) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:7 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/11/2026.

* Công ty cổ phần Logistics Portserco (HNX: PRC) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới), giá 11.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/11/2026.

* Ngày 1/12/2026, Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (HOSE: CLW) trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 400 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/11/2026.

* Ngày 6/11/2026, Công ty cổ phần Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/11/2026.

* Ngày 27/11/2026, Công ty cổ phần Phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu (UPCoM: UPC) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/10/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 2/11/2026.