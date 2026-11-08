Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 9-13/11): BMP trả cổ tức cao nhất 65%

Trong tuần tới từ ngày 9-13/11, có 28 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Trong tuần tới từ ngày 9-13/11, có doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó CTCP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán BMP) trả cổ tức cao nhất 65% (1 cổ phiếu được nhận 6.500 đồng); trong khi Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (mã chứng khoán GVR) trả cổ tức thấp nhất 4% (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:

Ngoài ra, cũng trong thời gian này, cũng có 3 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Dưới đây là danh sách 3 doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tuần tới: