Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 9-13/11): BMP trả cổ tức cao nhất 65%
Trong tuần tới từ ngày 9-13/11, có 28 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó BMP trả cổ tức cao nhất 65%, trong khi GVR trả cổ tức thấp nhất 4%.
Trong tuần tới từ ngày 9-13/11, có doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó CTCP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán BMP) trả cổ tức cao nhất 65% (1 cổ phiếu được nhận 6.500 đồng); trong khi Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (mã chứng khoán GVR) trả cổ tức thấp nhất 4% (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).
Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
Ngoài ra, cũng trong thời gian này, cũng có 3 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Dưới đây là danh sách 3 doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tuần tới:
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-chot-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-tuan-toi-tu-9-13-11-bmp-tra-co-tuc-cao-nhat-65/443545.html