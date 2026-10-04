Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 5-9/10): NET trả cổ tức cao nhất 65%
Trong tuần tới từ ngày 5-9/10, có 21 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó NET trả cổ tức cao nhất 65%, trong khi LNC trả cổ tức thấp nhất 1,1%.
Trong tuần tới từ ngày 5-9/10, có 21 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó CTCP Bột giặt NET (mã chứng khoán NET) trả cổ tức cao nhất 65% (1 cổ phiếu được nhận 6.500 đồng); trong khi CTCP Lệ Ninh (mã chứng khoán LNC) trả cổ tức thấp nhất 1,1% (1 cổ phiếu được nhận 110 đồng).
Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
Ngoài ra, cũng trong thời gian này, cũng có 4 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tuần tới:
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-chot-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-tuan-toi-tu-5-9-10-net-tra-co-tuc-cao-nhat-65/439259.html