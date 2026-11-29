Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 30/11-4/12): IDP trả cổ tức cao nhất 32%
Trong tuần tới từ ngày 30/11-4/12, có 8 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó IDP trả cổ tức cao nhất 32%, trong khi VLP trả cổ tức thấp nhất 1,5%.
Trong tuần tới từ ngày30/11-4/12, có 8 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó CTCP Sữa Quốc tế Lof (mã chứng khoán IDP) trả cổ tức cao nhất 32% (1 cổ phiếu được nhận 3.200 đồng); trong khi CTCP Công trình Công cộng Vĩnh Long (mã chứng khoán VLP) trả cổ tức thấp nhất 1,5% (1 cổ phiếu được nhận 150 đồng).
Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
Ngoài ra, cũng trong thời gian này, cũng có 2 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tuần tới:
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-chot-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-tuan-toi-tu-30-11-4-12-idp-tra-co-tuc-cao-nhat-32/446018.html