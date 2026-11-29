Trong tuần tới từ ngày 30/11-4/12, có 8 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Trong tuần tới từ ngày30/11-4/12, có 8 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó CTCP Sữa Quốc tế Lof (mã chứng khoán IDP) trả cổ tức cao nhất 32% (1 cổ phiếu được nhận 3.200 đồng); trong khi CTCP Công trình Công cộng Vĩnh Long (mã chứng khoán VLP) trả cổ tức thấp nhất 1,5% (1 cổ phiếu được nhận 150 đồng).

Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:

Ngoài ra, cũng trong thời gian này, cũng có 2 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tuần tới: