Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 28/9-2/10): D2D trả cổ tức cao nhất 50%

Trong tuần tới từ ngày 28/9-2/10, có 21 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Trong tuần tới từ ngày28/9-2/10, có 21 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã chứng khoán D2D) trả cổ tức cao nhất 50% (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng); trong khi CTCP Cao su Sông Bé (mã chứng khoán SBR) trả cổ tức thấp nhất 1,53% (1 cổ phiếu được nhận 153 đồng).

Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới: