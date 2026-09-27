Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 28/9-2/10): D2D trả cổ tức cao nhất 50%
Trong tuần tới từ ngày 28/9-2/10, có 21 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó D2D trả cổ tức cao nhất 50%, trong khi SBR trả cổ tức thấp nhất 1,53%.
Trong tuần tới từ ngày28/9-2/10, có 21 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã chứng khoán D2D) trả cổ tức cao nhất 50% (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng); trong khi CTCP Cao su Sông Bé (mã chứng khoán SBR) trả cổ tức thấp nhất 1,53% (1 cổ phiếu được nhận 153 đồng).
Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-chot-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-tuan-toi-tu-28-9-2-10-d2d-tra-co-tuc-cao-nhat-50/438287.html