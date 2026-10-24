Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 26-30/10): GHC trả cổ tức cao nhất 20%

Trong tuần tới từ ngày 26-30/10, có 11 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Trong tuần tới từ ngày 26-30/10, có 11 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó CTCP Thủy điện Gia Lai (mã chứng khoán GHC) trả cổ tức cao nhất 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng); trong khi CTCP Địa ốc Tân Bình (mã chứng khoán TBR) trả cổ tức thấp nhất 3,5% (1 cổ phiếu được nhận 350 đồng).

Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:

Ngoài ra, cũng trong thời gian này, cũng có 4 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Dưới đây là danh sách 4 doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tuần tới: