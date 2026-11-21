Trong tuần tới từ ngày 23-27/11, có 9 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Trong tuần tới từ ngày 23-27/11, có 9 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó CTCP May Sông Hồng (mã chứng khoán MSH) trả cổ tức cao nhất 40% (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng); trong khi CTCP Tập Đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi (mã chứng khoán NSH) trả cổ tức thấp nhất 1% (1 cổ phiếu được nhận 100 đồng).

Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới: