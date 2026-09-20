Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 21-25/9): GAS trả cổ tức cao nhất 25%
Trong tuần tới từ ngày 21-25/9, có 23 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó GAS trả cổ tức cao nhất 25%, trong khi CMP trả cổ tức thấp nhất 1,62%.
Trong tuần tới từ ngày 21-25/9, có 23 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP (mã chứng khoán GAS) trả cổ tức cao nhất 25% (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng); trong khi CTCP Cảng Chân Mây (mã chứng khoán CMP) trả cổ tức thấp nhất 1,62% (1 cổ phiếu được nhận 162 đồng).
Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
Ngoài ra, cũng trong thời gian này, cũng có 2 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tuần tới:
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-chot-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-tuan-toi-tu-21-25-9-gas-tra-co-tuc-cao-nhat-25/437495.html