Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 21-25/9): GAS trả cổ tức cao nhất 25%

Trong tuần tới từ ngày 21-25/9, có 23 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Trong tuần tới từ ngày 21-25/9, có 23 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP (mã chứng khoán GAS) trả cổ tức cao nhất 25% (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng); trong khi CTCP Cảng Chân Mây (mã chứng khoán CMP) trả cổ tức thấp nhất 1,62% (1 cổ phiếu được nhận 162 đồng).

Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:

Ngoài ra, cũng trong thời gian này, cũng có 2 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tuần tới: