Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 2-6/11): SLS trả cổ tức khủng 100%

Trong tuần tới từ ngày 2-6/11, có 14 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Trong tuần tới từ ngày 2-6/11, có doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó CTCP Mía đường Sơn La (mã chứng khoán SLS) trả cổ tức cao nhất 100% (1 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng); trong khi CTCP Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su (mã chứng khoán RBC) trả cổ tức thấp nhất 1% (1 cổ phiếu được nhận 100 đồng).

Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:

Ngoài ra, cũng trong thời gian này, cũng có 2 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tuần tới: