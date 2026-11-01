Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 2-6/11): SLS trả cổ tức khủng 100%
Trong tuần tới từ ngày 2-6/11, có 14 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó SLS trả cổ tức cao nhất 100%, trong khi RBC trả cổ tức thấp nhất 1%.
Trong tuần tới từ ngày 2-6/11, có doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó CTCP Mía đường Sơn La (mã chứng khoán SLS) trả cổ tức cao nhất 100% (1 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng); trong khi CTCP Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su (mã chứng khoán RBC) trả cổ tức thấp nhất 1% (1 cổ phiếu được nhận 100 đồng).
Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
Ngoài ra, cũng trong thời gian này, cũng có 2 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tuần tới:
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-chot-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-tuan-toi-tu-2-6-11-sls-tra-co-tuc-khung-100/442651.html