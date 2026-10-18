Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 19-23/10): KSV và TMG trả cổ tức cao nhất 30%

Trong tuần tới từ ngày 19-23/10, có 10 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Trong tuần tới từ ngày 19-23/10, có 10 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (mã chứng khoán KSV) và CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (mã chứng khoán TMG) trả cổ tức cao nhất 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng) trong khi CTCP Sợi Phú Bài (mã chứng khoán SPB) và CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (mã chứng khoán TCT) trả cổ tức thấp nhất 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:

Ngoài ra, cũng trong thời gian này, cũng có 2 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu tuần tới:\