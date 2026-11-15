Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 16-21/11): SIP trả cổ tức cao nhất 45%
Trong tuần tới từ ngày 16-20/11, có 21 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó SIP trả cổ tức cao nhất 45%, trong khi PRT trả cổ tức thấp nhất 4%.
Trong tuần tới từ ngày 16-20/11, có 21 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán SIP) trả cổ tức cao nhất 45% (1 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng); trong khi Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP (mã chứng khoán PRT) trả cổ tức thấp nhất 4% (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).
Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-chot-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-tuan-toi-tu-16-21-11-sip-tra-co-tuc-cao-nhat-45/444441.html