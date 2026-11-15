Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 16-21/11): SIP trả cổ tức cao nhất 45%

Trong tuần tới từ ngày 16-20/11, có 21 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Trong tuần tới từ ngày 16-20/11, có 21 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán SIP) trả cổ tức cao nhất 45% (1 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng); trong khi Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP (mã chứng khoán PRT) trả cổ tức thấp nhất 4% (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới: