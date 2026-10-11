Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 12-16/10): 3 doanh nghiệp trả cổ tức cao nhất 15%

Trong tuần tới từ ngày 12-16/10, có 9 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền. Ảnh minh họa: A.N/Bnews/vnanet.vn

Trong tuần tới từ ngày 12-16/10, có 9 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 (mã chứng khoán DRL), Tổng Công ty Đức Giang - CTCP (mã chứng khoán MGG) và CTCP Thủy điện Nước Trong (mã chứng khoán NTH) trả cổ tức cao nhất 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng); trong khi CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (mã chứng khoán ITS) trả cổ tức thấp nhất 1% (1 cổ phiếu được nhận 100 đồng).

Dưới đây là danh sách doanh nghiệp sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền tuần tới:

Ngoài ra, cũng trong thời gian này, cũng có CTCP Dây cáp Điện Việt Thái (mã chứng khoán VTH) chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.