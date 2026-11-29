Một trong số các doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức tiền mặt là CTCP Sữa Quốc tế LOF (mã ck: IDP). Lãnh đạo công ty vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 32%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 3.200 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 4/12, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 3/12.

Với gần 62 triệu cổ phiếu đang lưu hành, IDP ước tính cần chi khoảng 198 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 23/12.

Trước đó, vào đầu tháng 7, công ty đã thanh toán cổ tức bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 100%, tương ứng 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, 80% là cổ tức năm 2025 và 20% là tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026.

Trong khi đó, CTCP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh (mã ck: HMS) thông báo chốt quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, tương đương cổ đông nhận về 1.200 đồng/cổ phiếu. Với gần 11 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi hơn 13 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 24/12. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/12.

Bên cạnh đấy, CTCP Gạch ngói Đồng Nai (mã ck: GND) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông nhận về 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 3/12, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 2/12.

Với 9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, GND ước tính cần chi khoảng 9 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 17/12.

Ở hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu, trong ngày 7/12 tới, CTCP SJ Group (mã ck: SJS) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.

Theo kế hoạch, SJ Group dự kiến phát hành gần 29,75 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 10%, tương đương cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu mới.

Một doanh nghiệp khác cũng thông báo trả cổ tức bằng cổ phiếu là CTCP Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận (mã ck: BQP). Doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 1,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, tương ứng tỷ lệ thực hiện 100:7, tương đương cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 1/12, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 30/11. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/3/2026, căn cứ báo cáo tài chính niên độ 2025 đã được kiểm toán.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 13 tỷ đồng. Nếu hoàn tất đợt phát hành, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của BQP dự kiến tăng từ 18,5 triệu đơn vị lên 19,8 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ tăng từ 185 tỷ đồng lên 198 tỷ đồng.