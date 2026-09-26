Lịch chốt quyền cổ tức tuần 28/9-2/10: Nhiều doanh nghiệp chốt quyền, tỷ lệ cao nhất lên tới 50%

Trong tuần từ ngày 28/9 - 2/10, có 21 doanh nghiệp sẽ thực hiện chốt quyền trả cổ tức năm 2025 và 2026 cho cổ đông với các tỷ lệ hấp dẫn.

Trong nhóm doanh nghiệp trả cổ tức hoàn toàn bằng tiền mặt, CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã ck: D2D) chi trả cao nhất với tỷ lệ 50% cho cổ tức năm 2025, tương đương mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận về 5.000 đồng.

Với hơn 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, D2D dự kiến chi khoảng 152 tỷ đồng để thanh toán cổ tức. Ngày đăng ký cuối cùng là 30/9, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/9 và thời gian thanh toán dự kiến vào 14/10. Hiện Tổng CTCP phát triển khu Công nghiệp (Sonadezi, mã ck: SNZ), công ty mẹ của D2D, nắm gần 57,9% vốn điều lệ, dự kiến nhận khoảng 88 tỷ đồng từ đợt chi trả cổ tức này.

Bên cạnh D2D, CTCP Vận tải Biển Việt Nam (Vosco, mã ck: VOS) cũng công bố phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 9%, tương đương mỗi cổ đông nhận về 900 đồng/cp. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 2/10, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 1/10. Với 140 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 126 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến vào 26/10.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC, mã ck: MVN) là công ty mẹ của Vosco, hiện đang sở hữu 51% vốn, qua đó dự kiến nhận về hơn 64 tỷ đồng cổ tức từ đợt chi trả này.

Cũng trong tuần tới, Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP (mã ck: PIS) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2025. Tỷ lệ thực hiện là 10,5%, tương đương cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận về 1.050 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/10.

Với 27,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp ước tính cần chi khoảng 29 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 14/10.

Vào ngày 2/10 tới đây, CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã ck: LAS) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương đương cổ đông nhận 1.000 đồng/cp.

Với hơn 112,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Hóa chất Lâm Thao sẽ chi khoảng 112,8 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 21/10.

Ở nhóm doanh nghiệp thực hiện quyền bằng cổ phiếu, CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu (mã ck: GLT) vừa thông báo ngày 1/10 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/9.

Theo phương án, GLT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 25,5%. Như vậy, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25,5 cổ phiếu mới. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2026 đã được kiểm toán.