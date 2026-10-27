Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 11/2026 tại các tỉnh, thành trên cả nước

Theo quy định tại Quyết định 2222/QĐ-BHXH năm 2025, được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 313/QĐ-BHXH năm 2026, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được thực hiện theo từng hình thức.

Với người nhận qua tài khoản cá nhân, tiền được chuyển vào những ngày làm việc đầu tiên và ngày làm việc thứ hai của tháng 11, theo lịch thông báo của cơ quan BHXH.

Cụ thể, 21 địa phương chi trả vào ngày làm việc đầu tiên của tháng gồm Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Tp.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang.

Trong khi đó, 13 địa phương chi trả vào ngày làm việc thứ 2 của tháng gồm Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Với người nhận tiền mặt, thời gian chi trả tại các điểm chi trả là từ ngày 2/11 đến ngày 10/11, trong giờ hành chính. Nếu chưa nhận được tiền trong thời gian này, người hưởng có thể đến các điểm giao dịch của tổ chức chi trả từ ngày 11/11 đến hết ngày 23/11.

Lưu ý, trường hợp ngày chi trả trùng vào thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày lễ, Tết, việc chi trả được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. Lịch thực tế có thể được điều chỉnh tùy tình hình từng địa phương. Người hưởng nên liên hệ cơ quan BHXH hoặc bưu điện nơi cư trú để xác nhận thời gian cụ thể.

Ảnh minh họa. (nguồn: BĐT Chính phủ)

Tại Hà Nội, người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân sẽ được chi trả vào ngày 3/11. Đối với người nhận tiền mặt, BHXH Hà Nội phối hợp với bưu điện tổ chức chi trả sau ngày 5/11. Thời gian chi trả dự kiến kéo dài ít nhất 6 giờ mỗi ngày nhằm tạo thuận lợi cho người hưởng.

Đáng chú ý, từ ngày 28/9/2026, theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, người dân thuộc diện hưởng lương hưu, trợ cấp và các chính sách an sinh xã hội có thể tạo tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID, tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để nhận tiền.

Tài khoản hưởng an sinh xã hội không phải tài khoản ngân hàng độc lập. VNeID đóng vai trò nền tảng định danh, hỗ trợ người dân tích hợp tài khoản phù hợp để tiếp nhận các khoản chi trả.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đang triển khai chuyển đổi mã số BHXH sang số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân (CCCD), nhằm chuẩn hóa dữ liệu và tạo thuận lợi cho việc giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).