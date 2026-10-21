Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 11/2026

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, lịch chi trả lương hưu tháng 11/2026 được chi trả theo 2 hình thức chính: Chuyển khoản sẽ được nhận tiền vào những ngày làm việc đầu tháng, còn tiền mặt sẽ được chi trả từ ngày 2-10/11 tại các điểm chi trả cố định và từ ngày 11-25/11 tại các điểm giao dịch bưu điện của xã.

Nam Vũ