Xã hội

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 11/2026

Lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 11/2026 sẽ được chi trả theo lịch chi trả chung nhưng cũng tùy thuộc tình hình của các địa phương.

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
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Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, lịch chi trả lương hưu tháng 11/2026 được chi trả theo 2 hình thức chính: Chuyển khoản sẽ được nhận tiền vào những ngày làm việc đầu tháng, còn tiền mặt sẽ được chi trả từ ngày 2-10/11 tại các điểm chi trả cố định và từ ngày 11-25/11 tại các điểm giao dịch bưu điện của xã.

Nam Vũ

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/lich-chi-tra-luong-huu-tro-cap-bhxh-thang-11-2026-169261021092913755.htm