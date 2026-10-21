Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 11/2026
Lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 11/2026 sẽ được chi trả theo lịch chi trả chung nhưng cũng tùy thuộc tình hình của các địa phương.
Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, lịch chi trả lương hưu tháng 11/2026 được chi trả theo 2 hình thức chính: Chuyển khoản sẽ được nhận tiền vào những ngày làm việc đầu tháng, còn tiền mặt sẽ được chi trả từ ngày 2-10/11 tại các điểm chi trả cố định và từ ngày 11-25/11 tại các điểm giao dịch bưu điện của xã.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/lich-chi-tra-luong-huu-tro-cap-bhxh-thang-11-2026-169261021092913755.htm