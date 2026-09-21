Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 10/2026

Sau khi uống rượu cùng bạn gái, Anthony Hall lấy ôtô và lái khoảng 240 km trong đêm dù đã bị mù suốt hai năm và không có bằng lái. Người đàn ông khai mình di chuyển trên cao tốc bằng cách nhìn theo ánh đèn của một chiếc xe tải.