Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 10/2026
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 10/2026 sẽ được triển khai theo quy định.
Nhằm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho người hưởng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có lịch chi trả lương hưu, các chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân cụ thể cho 34 tỉnh, thành phố, chi tiết như sau:
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/lich-chi-tra-luong-huu-tro-cap-bhxh-thang-10-2026-169260921102932025.htm