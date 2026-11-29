Hà Nội hiện có 609.733 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có 21 tỉnh thành chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân vào ngày làm việc đầu tiên của tháng; 13 tỉnh thành chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng.

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại các tỉnh, thành trong cả nước tháng 12/2026 cụ thể như sau:

Ngày 1/12/2026 (thứ Ba): Chi trả tại Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, TP. HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang.

Ngày 2/12/2026 (thứ Tư): Chi trả tại Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Liên quan đến hoạt động chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tháng 12/2026, bà Dương Thị Minh Châu, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trên địa bàn Thủ đô tháng 12 sẽ được chi trả vào ngày làm việc thứ 2 của tháng (ngày 2/12).

Việc chi trả bằng tiền mặt cho người hưởng thì cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp với Bưu điện xây dựng kế hoạch chi trả kịp thời cho người hưởng sau ngày 2/12.

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, tổng số người trên danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 12/2026 là 609.733 người, với tổng số tiền trên 4.558 tỉ đồng.

Trong đó, số người nhận qua tài khoản cá nhân là 607.831 người (tỷ lệ 99.69%) với số tiền hơn 4.523 tỉ đồng; số người nhận bằng hình thức tiền mặt tại các điểm chi trả là 1.902 (tỷ lệ 0,31%) với số tiền hơn 35,8 tỉ đồng.

Tạo thuận lợi cho người nhận lương hưu qua tài khoản

Trong số những người đang nhận tiền qua tài khoản ngân hàng, có 78.067 người ủy quyền cho người khác nhận thay, chiếm gần 12,9%. Nguyên nhân là do một bộ phận người cao tuổi chưa quen sử dụng thiết bị thông minh, còn hạn chế về kỹ năng giao dịch ngân hàng hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại. Nhiều trường hợp cần sự hỗ trợ của người thân trong quá trình thực hiện các giao dịch tài chính hằng ngày.

Nhằm tháo gỡ những khó khăn này, Hà Nội đang triển khai đồng bộ các giải pháp rà soát, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người hưởng chuyển sang nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân chính chủ. Các hoạt động được thực hiện trên cơ sở tôn trọng nguyện vọng, điều kiện thực tế và bảo đảm đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người thụ hưởng.

Để quá trình chuyển đổi phương thức nhận lương hưu thực sự mang lại thuận lợi, Hà Nội xác định cần phát huy vai trò phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm xã hội, chính quyền cơ sở, hệ thống ngân hàng, bưu điện và các tổ chức đoàn thể. Hoạt động hỗ trợ được triển khai phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, từng nhóm người hưởng, nhất là những trường hợp gặp khó khăn khi tiếp cận công nghệ.

Tại các xã, phường, lực lượng triển khai Đề án 06, tổ công nghệ số cộng đồng và các tổ chức đoàn thể sẽ được huy động thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”. Qua đó, kịp thời nắm bắt nhu cầu, giải đáp vướng mắc và trực tiếp hướng dẫn người hưởng thực hiện các thủ tục cần thiết.

Thay vì yêu cầu người cao tuổi phải di chuyển đến các điểm giao dịch, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức những điểm hỗ trợ mở tài khoản lưu động tại tổ dân phố, khu dân cư. Người có sức khỏe yếu, hạn chế khả năng đi lại sẽ được ưu tiên hỗ trợ bằng những hình thức phù hợp.

Hệ thống bưu điện cũng tham gia bố trí nhân lực trực tiếp hướng dẫn người hưởng mở, sử dụng tài khoản ngân hàng và thực hiện thủ tục thay đổi phương thức nhận tiền. Việc phối hợp tiếp nhận, kiểm tra và chuyển giao hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giúp giảm bớt thời gian, công sức đi lại của người dân.

Đối với hệ thống ngân hàng thương mại, yêu cầu đặt ra là xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp với đặc điểm của người hưởng lương hưu, nhất là người cao tuổi. Việc mở và sử dụng tài khoản phải dựa trên tinh thần tự nguyện, không kèm theo yêu cầu đăng ký các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngoài nhu cầu của người hưởng.