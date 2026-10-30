Gần 96% nhận tiền qua phương thức không dùng tiền mặt

Theo hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 11/2026 được chia thành hai đợt, tương ứng với ngày làm việc đầu tiên và ngày làm việc thứ hai của tháng, tức ngày 2 và 3/11.

Do ngày 1/11 trùng vào Chủ nhật, 21 tỉnh, thành phố dự kiến chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân vào ngày 2/11, gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, TP Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TPHCM, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Gia Lai và An Giang.

13 tỉnh, thành phố còn lại dự kiến chi trả vào ngày 3/11, gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, TP Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Theo kế hoạch triển khai tài khoản hưởng an sinh xã hội trong chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, trong tháng 11 và 12/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự kiến hoàn thành kết nối hệ thống phần mềm với hệ thống định danh điện tử, tạo nền tảng đối soát thông tin và tổ chức chi trả.

Người hưởng lương hưu có thể liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương hoặc bưu điện để có thông tin chi tiết và chính xác nhất về lịch chi trả tại khu vực của mình.

Cũng theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tại kỳ chi trả tháng 10/2026, hệ thống bảo hiểm xã hội đã chi trả chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng cho hơn 3,56 triệu người, trong đó gần 96% nhận tiền qua phương thức không dùng tiền mặt.

Liên quan đến lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân sẽ được chi trả vào ngày 3/11.

Đối với người nhận tiền mặt, Bảo hiểm xã hội Hà Nội phối hợp với bưu điện tổ chức chi trả sau ngày 5/11. Thời gian chi trả dự kiến kéo dài ít nhất 6 giờ mỗi ngày nhằm tạo thuận lợi cho người hưởng.

Đáng chú ý, từ ngày 28/9/2026, theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, người dân thuộc diện hưởng lương hưu, trợ cấp và các chính sách an sinh xã hội có thể tạo tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID, tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để nhận tiền.

Tài khoản hưởng an sinh xã hội không phải tài khoản ngân hàng độc lập. VNeID đóng vai trò nền tảng định danh, hỗ trợ người dân tích hợp tài khoản phù hợp để tiếp nhận các khoản chi trả.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang triển khai chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân (CCCD), nhằm chuẩn hóa dữ liệu và tạo thuận lợi cho việc giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.