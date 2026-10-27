Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 11

Do ngày 1/11 trùng vào Chủ nhật, 21 tỉnh, thành phố dự kiến chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân vào ngày 2/11, gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, TP Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TPHCM, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Gia Lai và An Giang.

13 tỉnh, thành phố còn lại dự kiến chi trả vào ngày 3/11, gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, TP Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Hình minh họa. Ảnh: Nguyễn Tú

Lịch chi trả có thể được điều chỉnh tùy tình hình thực tế tại địa phương. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội nên liên hệ cơ quan BHXH hoặc bưu điện nơi đăng ký nhận tiền để xác nhận thời gian chi trả cụ thể.

Theo kế hoạch triển khai tài khoản hưởng an sinh xã hội trong chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, trong tháng 11 và 12/2026, BHXH Việt Nam dự kiến hoàn thành kết nối hệ thống phần mềm với hệ thống định danh điện tử, tạo nền tảng đối soát thông tin và tổ chức chi trả.

Theo phương thức này, người hưởng có thể liên kết tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động với tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID để nhận tiền. Việc triển khai được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm quyền lợi của người thụ hưởng. Trường hợp chưa đủ điều kiện sử dụng phương thức này, người hưởng vẫn được nhận tiền theo hình thức phù hợp, bảo đảm không gián đoạn quyền lợi.

Tại Hà Nội, người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân sẽ được chi trả vào ngày 3/11. Đối với người nhận tiền mặt, BHXH Hà Nội phối hợp với bưu điện tổ chức chi trả sau ngày 5/11. Thời gian chi trả dự kiến kéo dài ít nhất 6 giờ mỗi ngày nhằm tạo thuận lợi cho người hưởng.

Đáng chú ý, từ ngày 28/9/2026, theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, người dân thuộc diện hưởng lương hưu, trợ cấp và các chính sách an sinh xã hội có thể tạo tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID, tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để nhận tiền.

Tài khoản hưởng an sinh xã hội không phải tài khoản ngân hàng độc lập. VNeID đóng vai trò nền tảng định danh, hỗ trợ người dân tích hợp tài khoản phù hợp để tiếp nhận các khoản chi trả.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đang triển khai chuyển đổi mã số BHXH sang số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân (CCCD), nhằm chuẩn hóa dữ liệu và tạo thuận lợi cho việc giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế.