Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 11/2026 lưu ý

Lịch chi trả lương hưu áp dụng theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với 21 tỉnh thành chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân vào ngày làm việc đầu tiên của tháng; 13 tỉnh thành chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng.

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng.

Do ngày 1/11 là chủ nhật, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng tại các tỉnh, thành trong cả nước tháng 11/2026 áp dụng như sau:

Các tỉnh, thành chi trả qua tài khoản vào ngày làm việc đầu tiên của tháng là ngày 2/11 (thứ hai): Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Gia Lai, An Giang.

Các tỉnh, thành chi trả qua tài khoản vào ngày làm việc thứ 2 của tháng là ngày 3/11 (thứ ba): Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp.

Việc chi trả lương hưu bằng tiền mặt sẽ do các tỉnh thành quy định cụ thể căn cứ dựa trên thực tế của địa phương.

Liên quan đến hoạt động chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng tại Hà Nội trong tháng 11/2026, đại diện phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội cho biết, theo đúng lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trên địa bàn Thủ đô là ngày làm việc thứ 2 của tháng thì trong tháng 11/2026, cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội sẽ chi trả cho người hưởng qua tài khoản cá nhân vào ngày 3/11 (thứ ba).

Việc chi trả bằng tiền mặt cho người hưởng thì cơ quan bảo hiểm xã hội phối hợp với Bưu điện xây dựng kế hoạch chi trả kịp thời cho người hưởng sau ngày 5/11.

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội Hà Nội, tổng số người trên danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 10/2026 là 608.641 trường hợp; trong đó số người nhận qua tài khoản cá nhân ATM: 606.537 người (tỉ lệ 99.65%); số người nhận bằng hình thức tiền mặt tại các điểm chi trả là 2.104 (tỉ lệ 0.35%).

Điểm đáng chú ý là việc chi trả lương hưu, trợ cấp có thể được qua tài khoản trên VNeID bắt đầu từ tháng 10/2026.