Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 10/2026 tại Lào Cai

Ảnh minh họa (AI).

Cùng với Lào Cai, 12 địa phương chi trả vào ngày 2 hằng tháng gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Cụ thể, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân sẽ vào ngày 2/10, tức thứ Sáu.

Còn với người nhận bằng tiền mặt, cơ quan bảo hiểm xã hội và bưu điện sẽ chi trả vào ngày 5/10 như thông lệ, tức thứ Hai.

Trong khi đó, việc chi trả qua tài khoản cá nhân được thực hiện vào ngày đầu tiên của tháng tại 21 địa phương, gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang.

Theo quy định, nếu ngày chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trùng với ngày nghỉ hằng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, lịch chi trả sẽ được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp. Thời gian chi trả tại các tỉnh, thành phố có thể khác nhau.