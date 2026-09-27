Lịch chi trả lương hưu tháng 10/2026, người hưởng cần biết

Lịch thông báo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh thành tuân theo theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Theo đó, lương hưu, trợ cấp được chi trả qua 2 hình thức tài khoản cá nhân (thẻ ATM) và tiền mặt.

Nếu ngày chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trùng ngày nghỉ hằng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, lịch sẽ lùi sang ngày làm việc kế tiếp, tuy nhiên vẫn phụ thuộc tình hình thực tế ở địa phương.

Riêng việc chi trả bằng chuyển khoản được ấn định thành 2 đợt. Do những ngày đầu tháng 10/2026 diễn ra vào ngày thường trong tuần nên được thực hiện chi trả ngày từ đầu tháng.

Theo đó, đợt 1 chi trả được thực hiện vào ngày 1/10 tại 23 địa phương gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Tp.Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang, Thái Nguyên và Hải Phòng.

Đợt 2, được triển khai vào ngày 2/10 tại 11 địa phương gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Ảnh minh họa. (nguồn: BĐT Chính phủ)

Theo lý giải của BHXH Việt Nam, việc chi trả lương hưu, trợ cấp được thực hiện thành hai đợt tại 34 tỉnh, thành phố, nhằm bảo đảm quá trình đối chiếu dữ liệu và xử lý giao dịch được an toàn, thông suốt.

Đối với người nhận bằng tiền mặt, thời gian chi trả do từng địa phương quyết định sau khi hoàn tất việc chuyển tiền qua tài khoản. Lịch chi trả cụ thể được cơ quan BHXH địa phương phối hợp với tổ chức hỗ trợ chi trả thông báo đến người hưởng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Đáng chú ý, từ ngày 28/9, Nghị định 320/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực và bổ sung cơ chế chi trả lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội thông qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

Căn cứ Điều 9 Nghị định 69/2024/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 9 Điều 5 Nghị định 320/2026/NĐ-CP cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được phép chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng hình thức chuyển khoản đến tài khoản hưởng an sinh xã hội đã được tích hợp trên VNeID của người thụ hưởng.

Trong đó, tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh trên ứng dụng VNeID, cho phép người hưởng tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động chính chủ để tiếp nhận tiền hưu trí, trợ cấp và các khoản chi trả an sinh xã hội theo quy định tại Điều 3 Nghị định 69/2024/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 12 Điều 1 Nghị định 320/2026/NĐ-CP.

Như vậy, từ 28/9, người hưởng có thể đăng ký tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID và liên kết phương thức nhận tiền. Khi thực hiện chi trả theo phương thức này, tiền không nằm trong ứng dụng VNeID mà được chuyển đến tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động đã được tích hợp.

Trường hợp người thụ hưởng chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID, hoặc chưa có văn bản ủy quyền nhận thay, vẫn tiếp tục được chi trả lương hưu, trợ cấp theo hình thức truyền thống hiện hành, không bị gián đoạn quyền lợi.