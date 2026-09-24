Lịch chi trả lương hưu tháng 10/2026 ngay từ đầu tháng

Lịch thông báo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) các tỉnh thành tuân theo theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Theo đó, lương hưu, trợ cấp được chi trả qua 2 hình thức tài khoản cá nhân (thẻ ATM) và tiền mặt.

Người cao tuổi quen dần với việc nhận lương qua tài khoản. Ảnh: XC

Nếu ngày chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trùng ngày nghỉ hằng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, lịch sẽ lùi sang ngày làm việc kế tiếp, tuy nhiên vẫn phụ thuộc tình hình thực tế ở địa phương.

Riêng việc chi trả bằng chuyển khoản được ấn định thành 2 đợt. Do những ngày đầu tháng 10/2026 diễn ra vào ngày thường trong tuần nên được thực hiện chi trả ngày từ đầu tháng.

Theo đó, đợt 1 chi trả được thực hiện vào ngày 1/10 tại 23 địa phương gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang, Thái Nguyên và Hải Phòng.

Đợt 2, được triển khai vào ngày 2/10 tại 11 địa phương gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Theo lý giải của BHXH Việt Nam, việc chi trả lương hưu, trợ cấp được thực hiện thành hai đợt tại 34 tỉnh, thành phố, nhằm bảo đảm quá trình đối chiếu dữ liệu và xử lý giao dịch được an toàn, thông suốt.

Đối với người nhận bằng tiền mặt, thời gian chi trả do từng địa phương quyết định sau khi hoàn tất việc chuyển tiền qua tài khoản. Lịch chi trả cụ thể được cơ quan BHXH địa phương phối hợp với tổ chức hỗ trợ chi trả thông báo đến người hưởng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Theo bà Dương Thị Minh Châu, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia, BHXH Hà Nội, cho biết lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân thường được chuyển vào ngày làm việc thứ hai của tháng. Việc chi trả lương hưu tháng 10/2026 sẽ thực hiện vào ngày 2/10 và chi trả tiền mặt từ 5/10. Tỷ lệ chi trả lương hưu qua tài khoản tại Hà Nội đạt trên 99,6%.

Điểm đáng lưu ý trong kỳ chi trả lương hưu này là người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản trên VNeID. Theo đó, Nghị định số 320/2026/NĐ-CPcủa Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử, đã bổ sung nội dung mới liên quan đến Tài khoản hưởng an sinh xã hội vào hệ thống định danh điện tử.

Theo đó, từ ngày 28.9.2026, khi quy định có hiệu lực, người dân thuộc diện được hưởng các khoản hỗ trợ, lương hưu và chính sách an sinh xã hội có thể chủ động tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID và tích hợp tài khoản phù hợp để tiếp nhận tiền.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đây là lần đầu quy định về Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh quốc gia, đồng thời xác định hình thức chi trả hỗ trợ, lương hưu và các khoản an sinh xã hội qua tài khoản này.

Theo Điều 1 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, Tài khoản hưởng an sinh xã hội được xác định là thông tin định danh trên VNeID, cho phép chủ thể danh tính điện tử tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản tiền liên quan đến chính sách an sinh xã hội.

Các khoản có thể được tiếp nhận gồm: Tiền hỗ trợ, lương hưu, các khoản chi trả an sinh xã hội và những khoản kinh phí hợp pháp khác.

Lưu ý, tài khoản này không phải một loại tài khoản ngân hàng độc lập, mà VNeID đóng vai trò là nền tảng định danh, nơi người dân có thể tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động của mình để phục vụ việc nhận tiền.