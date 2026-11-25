Liverpool làm khách trên sân Club Brugge. (Ảnh: Liverpool FC)

Sau loạt trận đầu tiên của lượt trận thứ năm, Champions League tiếp tục sôi động với những cuộc đối đầu có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Đáng chú ý nhất là chuyến làm khách của Manchester United trước Sporting CP lúc 3 giờ ngày 26/11. Đại diện nước Anh bước vào trận đấu trong bối cảnh vừa nhận thất bại 0-4 trước Liverpool tại Ngoại hạng Anh, khiến áp lực dành cho đội bóng thành Manchester tiếp tục gia tăng.

Tại Champions League, Manchester United mới giành được hai chiến thắng sau bốn lượt trận, lần lượt trước Sabah và Roma, đồng thời để thua Atletico Madrid và Como. Vì vậy, cuộc đối đầu Sporting CP không chỉ là cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn là bài kiểm tra khả năng ổn định phong độ của đội bóng nước Anh.

Cùng thời điểm, Liverpool làm khách trên sân Club Brugge. Sau ba chiến thắng liên tiếp trước Atletico Madrid, LASK và Villarreal, đội bóng vùng Merseyside đã để thua Fenerbahce 2-3 ở lượt trận thứ tư. Liverpool vì vậy cần một kết quả tích cực để duy trì lợi thế trong cuộc cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu.

Tại Pháp, Paris Saint-Germain tiếp đón AS Roma trên sân Parc des Princes. Đội bóng Thủ đô nước Pháp đang thể hiện phong độ ấn tượng tại Champions League với bốn chiến thắng liên tiếp, trong đó có các trận thắng trước Manchester City, Barcelona và Villarreal. Cuộc đối đầu Roma là cơ hội để PSG tiếp tục khẳng định sức mạnh tại đấu trường châu Âu.

Trong khi đó, Bayern Munich làm khách trên sân Lille. Đại diện Bundesliga hướng tới mục tiêu giành trọn ba điểm sau khi đã đánh bại Atletico Madrid 2-0 ở lượt trận trước. Trước một Lille chưa có chiến thắng sau bốn lượt trận, Bayern được đánh giá có lợi thế về phong độ và kinh nghiệm thi đấu.

Barcelona cũng nhận được sự quan tâm khi làm khách trước Sabah lúc 0 giờ 45 phút ngày 26/11. Đội bóng xứ Catalonia đã giành chiến thắng trước Feyenoord, Galatasaray và Aston Villa, nhưng cũng từng thất bại 2-4 trước PSG. Trận đấu với Sabah là cơ hội để Barcelona tích lũy thêm điểm số, củng cố vị trí trong cuộc đua giành vé trực tiếp vào vòng 1/8.

Ở những trận đấu còn lại, Inter Milan tiếp đón Stuttgart, Atletico Madrid gặp Viking, Shakhtar Donetsk đối đầu Fenerbahce, còn Slavia Praha chạm trán Villarreal.

Theo thể thức Champions League, tám đội dẫn đầu vòng phân hạng sẽ giành quyền trực tiếp vào vòng 1/8. Các đội xếp từ thứ 9 đến 24 phải tham dự vòng play-off, trong khi những đội đứng từ vị trí 25 trở xuống sẽ bị loại. Vì vậy, kết quả lượt trận thứ năm có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu đi tiếp của các câu lạc bộ.