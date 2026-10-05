Lịch cắt điện Lào Cai tuần này từ ngày 5-11/10: Có nơi mất điện 12 giờ

Trong tuần từ ngày 5 đến 11/10, lịch tạm ngừng cung cấp điện xuất hiện tại nhiều xã, phường và khu vực trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đáng chú ý, một số địa điểm có thời gian gián đoạn kéo dài gần trọn ngày làm việc, trong khi nhiều điểm khác chỉ mất điện khoảng một đến hai giờ.

Hình minh họa.

Ngày 5/10 là một trong những ngày cần lưu ý khi TBA Thiên Hà tại phường Trung Tâm có lịch từ 6 giờ đến 18 giờ. Cùng ngày, khu vực Kim Sơn - Bảo Hà, Văn Phú, phường Lào Cai và một số TBA khác cũng có thời gian gián đoạn kéo dài.

Các dòng trùng hoàn toàn đã được gộp; những địa bàn có nhiều mốc tạm ngừng điện trong cùng ngày được trình bày theo nhóm để bạn đọc dễ tra cứu trên điện thoại.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 5/10/2026

Trong ngày 5/10, điểm có thời gian dự kiến dài nhất là TBA Thiên Hà với 12 giờ, từ 6 giờ đến 18 giờ. Tại Bảo Yên, thôn Bảo Ân Kim Sơn và khu vực xã Kim Sơn cũng có lịch kéo dài từ 7 giờ đến 18 giờ.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 6/10/2026

Ngày 6/10, lịch tập trung tại Văn Phú, Âu Lâu, khu vực Yên Bái, Thượng Bằng La, Chấn Thịnh, Púng Luông, Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên và phường Lào Cai.

TBA Km 4C và lộ 2, 3 TBA Đại Đồng 1 đều có lịch khoảng 10 giờ 30 phút. Tại phường Lào Cai, khách hàng lộ 5 TBA Quảng Trường 2 dự kiến gián đoạn từ 7 giờ 30 đến 17 giờ; TBA Soi Chiềng tại Cam Đường từ 8 giờ đến 17 giờ.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 7/10/2026

TBA Cầu Dài Km3 có lịch từ 7 giờ đến 17 giờ 30, trong khi lộ 2, 3 TBA Đại Đồng 2 kéo dài từ 6 giờ 30 đến 17 giờ. Khách hàng lộ 2 TBA Phú Nhuận 3 cũng có lịch gián đoạn khoảng 10 giờ.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 8/10/2026

Đáng chú ý, TBA NT Bệnh viện có thời gian dự kiến từ 7 giờ đến 17 giờ 30. Tại phường Lào Cai, khu vực TBA Lê Đại Hành cũng có lịch kéo dài 10 giờ, từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 9/10/2026

Ngày 9/10, TBA Thành Trung có thời gian dự kiến dài nhất, từ 7 giờ đến 17 giờ 30. Tại khu vực phường Lào Cai và Phú Nhuận, TBA Vạn Hoa và TBA Phú Nhuận 3 cùng có lịch từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 10/10 và 11/10/2026

Việc chưa ghi nhận lịch ngày 10 và 11/10 không đồng nghĩa chắc chắn sẽ không phát sinh gián đoạn điện. Kế hoạch có thể được điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi theo tình hình vận hành thực tế.

Nhiều điểm có lịch kéo dài 10-12 giờ

Xét toàn bộ lịch từ ngày 5 đến 9/10, một số khu vực có thời gian gián đoạn tương đối dài.

Ngày 5/10, TBA Thiên Hà tại phường Trung Tâm có lịch 12 giờ liên tục. Khu vực Kim Sơn - Bảo Hà cũng có những điểm kéo dài đến 18 giờ. Ngày 6/10, TBA Km 4C và lộ 2, 3 TBA Đại Đồng 1 đều bị ảnh hưởng khoảng 10 giờ 30 phút.

Ngày 7/10, TBA Cầu Dài Km3 có lịch từ 7 giờ đến 17 giờ 30. Ngày 8/10, TBA NT Bệnh viện cũng có khung tương tự. Sang ngày 9/10, TBA Thành Trung tiếp tục có lịch kéo dài khoảng 10 giờ 30 phút.

Với những hộ gia đình thuộc khu vực có thời gian gián đoạn dài, nên chủ động sạc đầy điện thoại, pin dự phòng, chuẩn bị nước nếu sử dụng máy bơm và hạn chế mở tủ lạnh, tủ đông nhiều lần.

Các cơ sở sản xuất, cửa hàng, nhà hàng hoặc đơn vị có thiết bị cần duy trì điện liên tục nên kiểm tra nguồn điện dự phòng và sắp xếp lại thời gian vận hành để hạn chế ảnh hưởng đến công việc.

Người dân nên kiểm tra lại lịch trước thời điểm dự kiến

Lịch tạm ngừng cung cấp điện là kế hoạch và có thể thay đổi tùy tình hình vận hành. Người dân có thể chủ động kiểm tra lịch ngừng cấp điện trên các tiện ích chăm sóc khách hàng của ngành điện; hệ thống hiện cho phép theo dõi lịch ngừng cấp điện cùng nhiều thông tin liên quan trực tiếp đến hợp đồng sử dụng điện. Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Do đó, trước các công việc quan trọng cần sử dụng điện liên tục, đặc biệt tại những nơi có lịch kéo dài từ sáng đến chiều, người dân nên kiểm tra lại thông tin gần thời điểm dự kiến để tránh bị động.