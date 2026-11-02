Lịch cắt điện Lào Cai tuần này (ngày 2-8/11): Nhiều khu vực cần lưu ý

Trong tuần từ ngày 2 đến 8/11, kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện trải rộng tại nhiều địa bàn của tỉnh Lào Cai. Các khu vực cần chú ý gồm phường Văn Phú, Lào Cai, Cam Đường, Bát Xát, Y Tý, A Mú Sung, Trịnh Tường, Bản Xèo, Mường Khương, Sa Pa cùng một số xã ở khu vực phía Tây của tỉnh.

Thời gian ảnh hưởng có sự chênh lệch khá lớn. Có những đợt chỉ kéo dài khoảng 15 phút, nhưng cũng có địa điểm dự kiến gián đoạn điện từ 5 giờ sáng đến 18 giờ. Đáng chú ý, khu vực Bến Đá thuộc phường Cam Đường ngày 3/11 và khu Bắc Lệnh - Pom Hán ngày 6/11 có lịch kéo dài khoảng 13 giờ.

Các dòng lịch trùng hoàn toàn trong thông báo được gộp lại dưới đây để bạn đọc thuận tiện tra cứu.

Hình minh họa.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 2/11/2026

Ngày 2/11 có nhiều khu vực nằm trong kế hoạch, trong đó Văn Phú, Xuân Tăng, A Mú Sung và một số trạm tại khu vực Lào Cai có thời gian tạm ngừng điện kéo dài.

Riêng phường Văn Phú có lịch dài nhất từ 5 giờ 30 đến 18 giờ. Khu vực Xuân Tăng cũng dự kiến bị ảnh hưởng từ 5 giờ đến 17 giờ 30.

Tại A Mú Sung, lịch công bố có các dòng từ 7 giờ đến 17 giờ và một khung kéo dài tới 18 giờ.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 3/11/2026

Ngày 3/11 cần đặc biệt chú ý khu vực Bến Đá, Y Tý, A Mú Sung và một số địa bàn phía Tây.

Khu vực Bến Đá có lịch từ 5 giờ đến 18 giờ, tương đương 13 giờ. Tại Y Tý, một nhóm khách hàng có lịch từ 7 giờ đến 18 giờ.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 4/11/2026

Ngày 4/11, lịch cắt điện tập trung nhiều tại Trịnh Tường, Bảo Thắng, Mường Khương và một số khu vực phía Tây.

Trịnh Tường là địa bàn cần chú ý khi có lịch kéo dài từ 7 giờ đến 18 giờ. Các dòng trùng nhau tại khu vực này được gộp lại trong bảng để tránh lặp.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 5/11/2026

Khách hàng sau TBA Shan Lùng có thời gian dự kiến dài nhất trong ngày, từ 7 giờ đến 18 giờ. Xã Bản Xèo cũng có khung kéo dài từ 7 giờ đến 17 giờ.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 6/11/2026

Ngày 6/11 tiếp tục có nhiều khu vực bị ảnh hưởng, trong đó đáng chú ý nhất là khu Bắc Lệnh - Pom Hán, phường Cam Đường.

Khu Bắc Lệnh - Pom Hán có lịch từ 5 giờ đến 18 giờ, kéo dài khoảng 13 giờ và là một trong những khung đáng chú ý nhất tuần.

Tại Bát Xát, Phìn Ngan có lịch từ 7 giờ đến 17 giờ; trong khi Mường Khương và Bản Lầu có nhiều đợt ngắn hơn nối tiếp trong ngày.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 7/11/2026

Ngày 7/11, một phần phường Lào Cai có lịch từ 5 giờ đến 17 giờ 30, tương đương 12 giờ 30 phút. Tại Bát Xát và Phìn Ngan, thời gian dự kiến kéo dài 10 giờ.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 8/11/2026

Theo lịch hiện có, ngày Chủ nhật 8/11 tập trung tại khu vực Bát Xát và Phìn Ngan, cùng khung thời gian từ 7 giờ đến 17 giờ.

Những ngày người dân cần đặc biệt lưu ý

Trong lịch tuần này, ngày 2, 3, 6 và 7/11 xuất hiện nhiều khung kéo dài.

Ngày 2/11, phường Văn Phú có lịch tới 12 giờ 30 phút, trong khi khu vực Xuân Tăng cũng bị ảnh hưởng từ 5 giờ đến 17 giờ 30.

Ngày 3/11, khu vực Bến Đá, phường Cam Đường có lịch từ 5 giờ đến 18 giờ. Đến ngày 6/11, khu Bắc Lệnh - Pom Hán tiếp tục xuất hiện khung tương tự, kéo dài khoảng 13 giờ.

Ngày 7/11, một phần phường Lào Cai có lịch từ 5 giờ đến 17 giờ 30. Trong khi đó, Bát Xát là địa bàn xuất hiện liên tục trong lịch từ ngày 4 đến 8/11.

Với những gia đình nằm trong khu vực có lịch kéo dài, nên chủ động chuẩn bị nước nếu sử dụng máy bơm điện, sạc đầy điện thoại, đèn tích điện và pin dự phòng trước thời điểm mất điện. Tủ lạnh, tủ đông nên hạn chế mở nhiều lần để giữ nhiệt tốt hơn.

Các cơ sở kinh doanh, nhà hàng và đơn vị sản xuất sử dụng thiết bị điện liên tục cũng cần tính toán thời gian vận hành hoặc chuẩn bị nguồn điện dự phòng phù hợp.

Lịch có thể được điều chỉnh

Các khung giờ trên là kế hoạch dự kiến và có thể thay đổi tùy tình hình vận hành thực tế.

Người dân có thể chủ động kiểm tra thông tin ngừng, giảm cung cấp điện trên ứng dụng chăm sóc khách hàng của ngành điện. Hệ thống cho phép chọn khoảng thời gian cần tra cứu để theo dõi lịch tại khu vực sử dụng điện.

Do đó, trước những công việc quan trọng cần nguồn điện liên tục, người dân nên kiểm tra lại lịch gần thời điểm dự kiến để tránh bị động.