Lịch cắt điện Lào Cai từ ngày 9-15/11: Có nơi gián đoạn tới 16 giờ 30 phút

Trong tuần từ ngày 9 đến 15/11, kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện xuất hiện tại nhiều khu vực của tỉnh Lào Cai, từ Văn Phú, Yên Bình, Âu Lâu, Nam Cường, Yên Bái đến Mường Lai, Tân Lĩnh, Khánh Hòa, Lâm Thượng, Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải, Bát Xát và một số địa bàn khác.

Hình minh họa.

Lịch cắt điện Lào Cai tuần này (ngày 2-8/11): Nhiều khu vực cần lưu ý

Từ ngày 2-8/11/2026, nhiều khu vực tại Lào Cai có lịch tạm ngừng cung cấp điện, một số nơi gián đoạn tới 13 giờ. Người dân cần theo dõi để chủ động sinh hoạt và công việc.

Đáng chú ý nhất là các khung lịch tại Yên Bình trong ngày 10 và 11/11, Bảo Ái ngày 12/11, với thời gian từ 4 giờ 30 đến 21 giờ. Nếu tính theo khoảng thời gian công bố, đây là những khung kéo dài 16 giờ 30 phút.

Do cùng một địa bàn có thể xuất hiện nhiều dòng lịch dành cho các nhánh, trạm hoặc nhóm khách hàng khác nhau, bảng dưới đây đã gộp các dòng trùng hoàn toàn và giữ lại những khung thời gian đáng chú ý để bạn đọc dễ tra cứu hơn.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 9/11/2026

Ngày đầu tuần, lịch tạm ngừng cung cấp điện xuất hiện cả từ sáng sớm đến buổi tối. Một số khu vực Văn Phú, Mường Lai và Bản Phiệt có thời gian ảnh hưởng tương đối dài.

Khung dài đáng chú ý trong ngày 9/11 là khách hàng sau TBA Bản Phiệt 2, từ 4 giờ đến 17 giờ 30, tương đương 13 giờ 30 phút. Trong khi đó, Yên Bình có lịch vào buổi tối tới 21 giờ.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 10/11/2026

Ngày 10/11 là một trong những ngày cần đặc biệt lưu ý. Ngoài Yên Bình, lịch còn xuất hiện tại Tân Lĩnh, Nghĩa Lộ, Mậu A, Khao Mang, Bát Xát và Bảo Thắng.

Yên Bình có khung từ 4 giờ 30 đến 21 giờ. Tân Lĩnh cũng xuất hiện lịch từ 6 giờ 30 đến 18 giờ, trong khi Nghĩa Lộ kéo dài từ 8 giờ đến 17 giờ 30.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 11/11/2026

Ngày 11/11 tiếp tục có nhiều địa bàn trong kế hoạch. Yên Bình vẫn là khu vực có khung giờ dài nhất.

Yên Bình tiếp tục có một khung từ 4 giờ 30 đến 21 giờ. Khánh Hòa có lịch 12 giờ, từ 6 giờ đến 18 giờ; Âu Lâu và Nghĩa Lộ cũng bị ảnh hưởng phần lớn thời gian ban ngày.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 12/11/2026

Ngày 12/11 là ngày có phạm vi ảnh hưởng khá rộng. Ngoài Bảo Ái, lịch còn xuất hiện tại Trấn Yên, Âu Lâu, Lâm Thượng, Mù Cang Chải, Hạnh Phúc, Xuân Ái và Bát Xát.

Bảo Ái có khung lịch kéo dài từ 4 giờ 30 đến 21 giờ, tương đương 16 giờ 30 phút. Lâm Thượng có lịch từ 6 giờ đến 18 giờ, còn Mù Cang Chải xuất hiện khung từ 6 giờ 30 đến 17 giờ 45.

Tại Bát Xát, lịch được chia thành nhiều khu vực và khung giờ khác nhau trong ngày, gồm Phìn Ngan, Dền Thàng, Mường Hum và một số khách hàng thuộc xã Bát Xát.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 13/11/2026

Ngày 13/11, kế hoạch tập trung đáng chú ý tại Nam Cường, Trấn Yên, Lâm Thượng và một số địa bàn Bát Xát.

Khu vực Nam Cường - Trấn Yên có lịch từ 5 giờ 30 đến 18 giờ, kéo dài 12 giờ 30 phút. Lâm Thượng tiếp tục có lịch 12 giờ, từ 6 giờ đến 18 giờ.

Tại Bát Xát, các điểm Bản Vược, Vĩ Kẽm và Dền Thàng được bố trí theo nhiều khung khác nhau từ sáng đến chiều.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 14/11/2026

Ngày 14/11, Nam Cường tiếp tục là khu vực đáng chú ý khi có khung từ 5 giờ 30 đến 18 giờ. Lâm Thượng cũng có lịch từ 6 giờ đến 18 giờ.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 15/11/2026

Ngày Chủ nhật 15/11, lịch trong dữ liệu hiện có tập trung chủ yếu tại Nam Cường, Yên Bái và khu vực Bảo Lương.

Nam Cường tiếp tục có thời gian dự kiến từ 5 giờ 30 đến 18 giờ, trong khi phường Yên Bái có lịch từ 7 giờ đến 16 giờ 30.

Ngày 10-12/11 có những khung lịch dài nhất tuần

Điểm đáng chú ý nhất trong lịch điện tuần này nằm ở ba ngày liên tiếp từ 10 đến 12/11.

Ngày 10 và 11/11, Yên Bình xuất hiện khung từ 4 giờ 30 đến 21 giờ. Ngày 11/11, Bảo Ái cũng có lịch với khoảng thời gian tương tự.

Nếu tính từ thời điểm bắt đầu đến kết thúc được công bố, mỗi khung kéo dài 16 giờ 30 phút. Tuy nhiên, cùng một xã có thể có nhiều nhánh điện và nhóm khách hàng khác nhau, vì vậy người dân nên đối chiếu thêm thông tin cụ thể tại nơi sử dụng điện thay vì hiểu rằng toàn bộ địa bàn đều mất điện liên tục trong toàn bộ khoảng thời gian này.

Những ngày 13-15/11, lịch dài tập trung nhiều hơn ở Nam Cường và Lâm Thượng, với các khung phổ biến kéo dài khoảng 12-12 giờ 30 phút.

Người dân cần lưu ý gì khi tạm ngừng điện kéo dài?

Với những hộ nằm trong khu vực có lịch từ sáng sớm đến tối, việc chuẩn bị trước sẽ giúp hạn chế đáng kể bất tiện trong sinh hoạt.

Các gia đình sử dụng máy bơm điện nên dự trữ đủ nước trước giờ tạm ngừng cấp điện. Điện thoại, pin dự phòng, đèn tích điện và các thiết bị cần thiết nên được sạc đầy.

Đối với tủ lạnh, tủ đông, nên hạn chế mở cửa trong thời gian mất điện để giữ nhiệt. Các cửa hàng, nhà hàng, cơ sở sản xuất hoặc đơn vị có máy móc cần vận hành liên tục nên chủ động kiểm tra nguồn điện dự phòng và bố trí lại thời gian hoạt động.

Lịch tạm ngừng cung cấp điện là kế hoạch dự kiến và có thể được điều chỉnh tùy tình hình vận hành thực tế. Do đó, người dân nên kiểm tra lại thông tin gần thời điểm dự kiến, đặc biệt với những công việc quan trọng cần nguồn điện ổn định.

Từ ngày 1/11/2026, khách hàng tại miền Bắc chuyển sang sử dụng ứng dụng EVN CSKH thay cho ứng dụng EVNNPC CSKH trước đây. Ứng dụng mới có chức năng cập nhật lịch ngừng, giảm cung cấp điện, bên cạnh tra cứu điện năng và các dịch vụ điện trực tuyến.