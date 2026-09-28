Lịch cắt điện Lào Cai từ ngày 28/9-4/10: Có nơi mất điện hơn 11 giờ

Trong tuần từ ngày 28/9 đến 4/10, kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện trải rộng tại nhiều địa bàn của tỉnh Lào Cai. Các khu vực cần chú ý gồm phường Lào Cai, Cam Đường, Yên Bái, Văn Phú, Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà, Mường Khương, Văn Bàn cùng nhiều xã ở khu vực phía Tây.

Hình minh họa.

Thời gian gián đoạn có sự chênh lệch khá lớn giữa các địa bàn. Có điểm chỉ tạm ngừng điện khoảng 15 phút để phục vụ thao tác, nhưng cũng có khu vực dự kiến bị ảnh hưởng từ sáng đến cuối buổi chiều. Đáng chú ý, ngày 2/10, TBA trạm trộn Tân Thượng có lịch từ 6 giờ đến 17 giờ 30.

Để bạn đọc thuận tiện tra cứu, các lịch trùng hoàn toàn được gộp lại; những điểm có nhiều khung giờ trong cùng ngày được trình bày chung theo từng địa bàn.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 28/9/2026

Ngày đầu tuần có khá nhiều điểm nằm trong kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện. Ngoài khu vực phường Lào Cai, lịch còn xuất hiện tại Yên Bình, Bảo Ái, Lục Yên, Văn Chấn, Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Mường Khương và Văn Bàn.

Riêng TBA TĐC Làng Giàng có thời gian dự kiến kéo dài 10 giờ 30 phút, từ 7 giờ đến 17 giờ 30. Tại phường Lào Cai và Hợp Thành, một số nhóm khách hàng cũng có lịch kéo dài đến 17 giờ.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 29/9/2026

Ngày 29/9 là một trong những ngày có nhiều địa bàn nằm trong kế hoạch nhất tuần.

Tại Bảo Yên, khu vực Liên Hà - Liên Hải có lịch kéo dài đến 17 giờ 30. Trong khi đó, TBA T10 tại phường Lào Cai và TBA Nhuần 2 thuộc Phú Nhuận dự kiến bị ảnh hưởng từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 30/9/2026

Số điểm tạm ngừng cấp điện trong ngày 30/9 giảm so với hai ngày đầu tuần, song vẫn có một số khu vực bị ảnh hưởng nhiều giờ.

Khu vực Chu Phìn có thời gian dự kiến từ 8 giờ đến 17 giờ 30, trong khi xã Lương Thịnh bị ảnh hưởng từ 6 giờ đến 14 giờ.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 01/10/2026

TBA Công Viên tại phường Lào Cai nằm trong kế hoạch từ 7 giờ 30 đến 17 giờ. Tại xã Tả Phời, khách hàng TBA Thôn Tượng 2 dự kiến gián đoạn từ 8 giờ đến 17 giờ.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 02/10/2026

Ngày 2/10 có nhiều khu vực đáng lưu ý, đặc biệt tại Bảo Yên, Bát Xát, phường Lào Cai và Cam Đường.

Đáng chú ý nhất trong ngày là TBA trạm trộn Tân Thượng với lịch từ 6 giờ đến 17 giờ 30, tương đương 11 giờ 30 phút. Tại Bát Xát, T12 Bản Vược và thôn Tân Long cũng có lịch kéo dài 9 giờ 30 phút.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 03/10/2026

Trong ngày 3/10, số khu vực nằm trong kế hoạch không nhiều. Tuy nhiên, cả hai địa điểm đều có thời gian gián đoạn tương đối dài, từ 8 đến 10 giờ.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 04/10/2026

Phường Văn Phú tiếp tục có lịch từ 7 giờ đến 17 giờ trong ngày Chủ nhật. Khu vực nội thị Si Ma Cai dự kiến bị ảnh hưởng từ 7 giờ 30 đến 15 giờ 30. Dòng lịch Văn Phú xuất hiện trùng hoàn toàn trong thông tin cập nhật nên bảng trên chỉ giữ một lần để bạn đọc dễ theo dõi.

Ngày 29/9 và 02/10 có nhiều điểm cần lưu ý

Nhìn tổng thể, ngày 28-29/9 và 2/10 là những thời điểm có nhiều khu vực nằm trong kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện.

Ngày 29/9, lịch xuất hiện đồng thời tại Hưng Khánh, Lương Thịnh, Bảo Yên, Bát Xát, Bảo Thắng, phường Lào Cai, Phú Nhuận và Mường Khương. Một số điểm kéo dài 9-10 giờ.

Ngày 2/10, phạm vi ảnh hưởng tiếp tục khá rộng, từ Văn Phú, Cát Thịnh, Chấn Thịnh đến Bát Xát, Bảo Yên, phường Lào Cai, Cam Đường và Mường Khương. TBA trạm trộn Tân Thượng là điểm có khung thời gian dài nhất trong lịch tuần này, từ 6 giờ đến 17 giờ 30.

Các hộ dân nằm trong khu vực có lịch kéo dài nên chủ động sạc điện thoại, pin dự phòng, chuẩn bị nước nếu sử dụng máy bơm điện và hạn chế mở tủ lạnh, tủ đông nhiều lần trong thời gian mất điện. Cơ sở sản xuất, cửa hàng và nhà hàng cần tính toán lại thời gian vận hành thiết bị hoặc chuẩn bị nguồn điện dự phòng nếu cần thiết.

Lưu ý trước khi sắp xếp công việc

Lịch tạm ngừng cung cấp điện là kế hoạch dự kiến và có thể được điều chỉnh trong quá trình vận hành. Nội dung cập nhật hiện không nêu lý do cụ thể đối với từng điểm, vì vậy không nên suy diễn nguyên nhân ngoài thông tin đã được công bố.

Người dân có thể kiểm tra lại lịch gần thời điểm dự kiến trên ứng dụng chăm sóc khách hàng điện lực. Công ty Điện lực Lào Cai cũng đang hướng dẫn khách hàng sử dụng các tiện ích số để theo dõi lịch ngừng cấp điện và những thông tin liên quan đến dịch vụ điện.