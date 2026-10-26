Lịch cắt điện Lào Cai từ ngày 26/10-1/11: Có nơi gián đoạn 12 giờ

Trong tuần từ ngày 26/10 đến 1/11, kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện xuất hiện tại nhiều xã, phường của tỉnh Lào Cai. Phạm vi ảnh hưởng trải từ khu vực trung tâm đến Bát Xát, Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Mường Khương, Sa Pa, Văn Bàn và nhiều địa bàn phía Tây của tỉnh.

Hình minh họa.

Thời gian tạm ngừng cấp điện giữa các khu vực khá khác nhau. Có điểm chỉ kéo dài khoảng một đến hai giờ, nhưng cũng có nơi bị ảnh hưởng phần lớn thời gian ban ngày. Đáng chú ý, ngày 27/10 có một nhóm khách hàng thuộc khu vực Điện lực Lào Cai dự kiến gián đoạn từ 6 giờ đến 18 giờ; trong các ngày 27-30/10, nhiều địa bàn cũng có lịch kéo dài 8-11 giờ.

Để bạn đọc dễ tra cứu, những lịch trùng hoàn toàn được gộp lại. Các khu vực có nhiều đợt tạm ngừng trong cùng ngày được trình bày chung thay vì lặp lại thành nhiều dòng.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 26/10/2026

Ngày đầu tuần, lịch tạm ngừng cung cấp điện xuất hiện tại nhiều khu vực từ Mường Lai, Phúc Lợi, Cầu Thia đến Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, phường Lào Cai, Hợp Thành, Mường Khương, Sa Pa và Văn Bàn.

Trong đó, khách hàng lộ 3 TBA Lý Đạo Thành tại phường Lào Cai có lịch từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30; khu vực Tả Phời 2 thuộc Hợp Thành từ 8 giờ đến 17 giờ.

Tại Mường Khương, lịch được chia thành nhiều khung tại Xà Khái Tủng, Bản Phố, Séo Tủng, Tả Ngải Chồ 1, Lồ Cô Chin, Tung Chung phố 2, Tung Chung phố 3 và Pha Long.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 27/10/2026

Ngày 27/10 là một trong những ngày có số khu vực nằm trong kế hoạch nhiều nhất tuần.

Riêng khu vực Điện lực Lào Cai có một nhóm khách hàng nằm trong khung từ 6 giờ đến 18 giờ, tương đương 12 giờ. TBA Lê Đại Hành và Quảng Trường 2 cũng có lịch kéo dài khoảng 10 giờ.

Tại Mường Khương và Bản Lầu, lịch xuất hiện tại nhiều thôn như Trung Tâm, Bản Lầu, Bản Xen, Khấu Na, Lùng Khấu Nhin, Tả Thền, Sín Chải B, Nậm Đó, Xóm Mới, Hoàng Phìn Chải, Lầy Lùng và Thàng Chư Pến.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 28/10/2026

So với ngày 27/10, phạm vi ảnh hưởng ngày 28/10 thu hẹp hơn, nhưng vẫn có một số địa điểm dự kiến gián đoạn điện khoảng 9-10 giờ.

Tại Trịnh Tường, thời gian dự kiến kéo dài từ 7 giờ đến 17 giờ. TBA Ngô Quyền 1 tại phường Lào Cai cũng có lịch từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 29/10/2026

Ngày 29/10 có nhiều khu vực cần lưu ý, đặc biệt tại Bát Xát và Bảo Thắng.

Khách hàng sau TBA Làng Cung 1 và Làng Cung 2 là nhóm cần lưu ý nhất trong ngày 29/10, với thời gian từ 7 giờ đến 18 giờ 30, tương đương 11 giờ 30 phút.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 30/10/2026

Các khu vực Trịnh Tường, Dương Quỳ 2, Sơn Thủy 3 và T16 đều có thời gian gián đoạn tương đối dài trong ngày.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 31/10/2026

Sang ngày thứ Bảy, số địa bàn nằm trong kế hoạch giảm đáng kể.

Cả hai khu vực trên đều có khung dự kiến kéo dài 10 giờ, từ 7 giờ đến 17 giờ.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 1/11/2026

Ngày Chủ nhật 1/11, phường Yên Bái và khu vực xã Bát Xát tiếp tục nằm trong kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện. Các dòng lịch phường Yên Bái xuất hiện trùng nhau trong dữ liệu nên bảng trên chỉ giữ một lần để bạn đọc dễ theo dõi.

Ngày 27 và 29/10 cần lưu ý

Nhìn tổng thể, ngày 27/10 có phạm vi ảnh hưởng rộng nhất, với lịch xuất hiện đồng thời tại nhiều khu vực như Đại Lịch, Bảo Ái, Lục Yên, Gia Hội, Trung Tâm, Nghĩa Lộ, Nậm Có, Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, phường Lào Cai, Hợp Thành, Mường Khương, Sa Pa và Văn Bàn.

Ngày 29/10 cũng có nhiều khung kéo dài. Đáng chú ý nhất là khách hàng sau TBA Làng Cung 1 và Làng Cung 2 với thời gian từ 7 giờ đến 18 giờ 30.

Ngày 31/10 và 1/11, số khu vực trong kế hoạch giảm mạnh nhưng phường Yên Bái và Bát Xát vẫn có lịch kéo dài phần lớn thời gian ban ngày.

Với những nơi có lịch từ sáng đến chiều, người dân nên chuẩn bị nước trước nếu sử dụng máy bơm điện, sạc đầy điện thoại và các thiết bị tích điện. Các cửa hàng, nhà hàng hoặc cơ sở sản xuất có tủ lạnh, tủ đông và máy móc cần hoạt động liên tục cũng nên chủ động nguồn điện dự phòng.

Nên kiểm tra lại lịch trước thời điểm tạm ngừng điện

Lịch trên là kế hoạch dự kiến và có thể được điều chỉnh theo tình hình vận hành thực tế.

Người sử dụng điện tại Lào Cai hiện có thể theo dõi lịch ngừng cấp điện trên ứng dụng EVN CSKH, bên cạnh các tiện ích như kiểm tra sản lượng điện, hóa đơn và lịch sử thanh toán.

Vì vậy, với các công việc cần nguồn điện liên tục, người dân nên kiểm tra lại thông tin gần thời điểm dự kiến để tránh bị động.