Trong tuần từ ngày 23 - 29/11, kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện xuất hiện tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Các khu vực cần chú ý gồm Trấn Yên, Sơn Lương, Mỏ Vàng, Chấn Thịnh, Mù Cang Chải, Bát Xát, Si Ma Cai, Bảo Hà, Sa Pa cùng nhiều địa bàn khác.

Thời gian tạm ngừng điện có sự khác biệt giữa các khu vực. Có nơi chỉ gián đoạn khoảng 10-30 phút, nhưng cũng có những điểm được bố trí lịch từ sáng sớm đến chiều tối. Đáng chú ý, ngày 23/11, xã Trấn Yên có khung từ 5 giờ 30 đến 18 giờ 30. Ngày 29/11, phường Sa Pa xuất hiện khung từ 5 giờ 30 đến 19 giờ, tương đương 13 giờ 30 phút.

Các khung giờ được sắp xếp lại theo từng ngày, gộp những dòng trùng hoàn toàn và giữ lại tên trạm biến áp đối với các khu vực cần tra cứu chi tiết. Những địa bàn có nhiều lịch khác nhau không đồng nghĩa toàn bộ xã, phường bị mất điện liên tục trong khoảng thời gian từ sớm nhất đến muộn nhất.

Hình minh họa.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 23/11/2026

Ngày đầu tuần có nhiều khu vực nằm trong kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện, trong đó Trấn Yên, Sơn Lương, Mỏ Vàng và Si Ma Cai có những khung kéo dài.

Trấn Yên là một trong những địa bàn có thời gian dự kiến dài nhất ngày 23/11, với khung kéo dài 13 giờ, từ 5 giờ 30 đến 18 giờ 30. Sơn Lương cũng có lịch từ 6 giờ đến 18 giờ 15.

Tại Mỏ Vàng, kế hoạch gồm nhiều lần tạm ngừng điện theo các nhánh và khu vực khác nhau. Trong khi đó, Si Ma Cai có ba khung liên tiếp từ sáng đến 18 giờ, người dân cần kiểm tra cụ thể điểm sử dụng điện của gia đình.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 24/11/2026

Thông tin kế hoạch ban đầu ghi nhận các khung tạm ngừng điện tại Chấn Thịnh, Sơn Lương và Mỏ Vàng. Tuy nhiên, ngành điện đã có chỉ đạo không thực hiện công việc theo kế hoạch gây mất điện khách hàng trong ngày 24/11, trừ trường hợp xử lý sự cố. Các khung dưới đây vì vậy cần xác nhận lại trước khi sử dụng.

Người dân tại những địa bàn này nên tra cứu thông báo mới nhất trước ngày 24/11. Các thời gian nêu trên là lịch được ghi nhận trước khi có chỉ đạo bảo đảm cấp điện phục vụ Ngày Văn hóa Việt Nam.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 25/11/2026

Ngày 25/11, kế hoạch tập trung tại Sơn Lương, Mù Cang Chải, Tân Lĩnh, Phìn Ngan và một số khu vực thuộc Bảo Thắng, Văn Bàn.

Sơn Lương tiếp tục có khung tạm ngừng điện từ 6 giờ đến 18 giờ 15. Tại Mù Cang Chải, một số nhóm khách hàng có lịch từ 6 giờ 30 đến 17 giờ 45, tương đương 11 giờ 15 phút.

Đối với Púng Luông, các đợt được ghi nhận chỉ kéo dài khoảng 10-15 phút. Dù thời gian không dài, người dân vẫn nên lưu ý nếu đang sử dụng máy tính hoặc các thiết bị cần nguồn điện liên tục.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 26/11/2026

Ngày 26/11 là một trong những ngày có nhiều điểm nằm trong kế hoạch nhất tuần. Lịch xuất hiện tại Mù Cang Chải, Sơn Lương, Cảm Nhân, Tân Lĩnh, Khao Mang, Bảo Thắng, Bảo Yên và nhiều khu vực khác.

Trong ngày 26/11, Sơn Lương và Mù Cang Chải đều xuất hiện khung từ 6 giờ đến 18 giờ 15. Tại khu vực Bảo Yên, TBA Cam 3 và Bản Quýt có thời gian dự kiến từ 6 giờ đến 18 giờ.

Các điểm thuộc Tân Lĩnh và Khao Mang được chia thành nhiều khung ngắn, chủ yếu từ 1 đến 1 giờ 30 phút. Người dân nên đối chiếu đúng thôn, trạm hoặc nhánh điện thay vì hiểu cả xã mất điện suốt thời gian trong ngày.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 27/11/2026

Ngày 27/11, kế hoạch vẫn trải rộng ở nhiều địa bàn. Đáng chú ý là Bát Xát, Sơn Lương, Cảm Nhân và các thôn Tân An, Tân Thượng thuộc xã Bảo Hà.

Khu vực xã Bát Xát có lịch từ 5 giờ đến 17 giờ. Tại Sơn Lương, khung dài nhất tiếp tục từ 6 giờ đến 18 giờ 15.

Ở Bảo Hà, hai thôn Tân An và Tân Thượng có các khung kéo dài từ sáng đến 17 giờ 30, trong khi thôn Buôn có hai đợt vào đầu và cuối ngày. Một số tuyến điện tại Bắc Hà và Bảo Thắng chỉ tạm ngừng trong khoảng 20-30 phút.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 28/11/2026

Sang ngày thứ Bảy, số địa điểm trong kế hoạch giảm đáng kể nhưng vẫn có những khung kéo dài trên 11 giờ.

Sơn Lương tiếp tục là một trong những điểm có thời gian dự kiến dài nhất, từ 6 giờ đến 18 giờ 15. Thôn Khe Bàn cũng có khung kéo dài đến 18 giờ.

Tại Sa Pa, lịch ngày 28/11 gồm hai đợt riêng biệt vào sáng sớm và chiều tối. Người dân cần lưu ý đây không phải một khung mất điện liên tục từ 5 giờ 30 đến 19 giờ.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 29/11/2026

Ngày Chủ nhật 29/11, kế hoạch tập trung tại phường Sa Pa, xã Nghĩa Tâm và một số khu vực thuộc Bảo Hà.

Phường Sa Pa là địa bàn có khung thời gian dự kiến dài nhất ngày 29/11, từ 5 giờ 30 đến 19 giờ, tương đương 13 giờ 30 phút. Khu vực Xuân Sang, Tân An thuộc xã Bảo Hà cũng có khung kéo dài 12 giờ, từ 6 giờ đến 18 giờ.

Tại Nghĩa Tâm, các đợt tạm ngừng điện được chia theo nhóm khách hàng vào buổi sáng và cuối buổi chiều.

Những khu vực cần lưu ý trong tuần

Qua lịch từ ngày 23 đến 29/11, Sơn Lương là địa bàn xuất hiện nhiều lần, với các khung kéo dài đến 18 giờ 15 trong các ngày 23, 24, 25, 26, 27 và 28/11. Riêng lịch ngày 24/11 cần được đối chiếu với thông báo điều chỉnh mới của ngành điện.

Ngày 23/11, Trấn Yên có khung từ 5 giờ 30 đến 18 giờ 30. Đến ngày 26/11, Mù Cang Chải và Sơn Lương cùng có các lịch kéo dài hơn 12 giờ. Ngày 29/11, phường Sa Pa xuất hiện khung từ 5 giờ 30 đến 19 giờ.

Những gia đình có lịch tạm ngừng điện kéo dài nên chuẩn bị đủ nước sinh hoạt nếu sử dụng máy bơm điện, sạc đầy điện thoại, đèn tích điện và pin dự phòng. Nếu dùng tủ lạnh hoặc tủ đông, cần hạn chế mở cửa nhiều lần trong thời gian mất điện.

Với các cơ sở sản xuất, cửa hàng và đơn vị sử dụng thiết bị điện liên tục, việc kiểm tra lại lịch theo từng trạm biến áp sẽ giúp chủ động bố trí công việc, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Người dân nên kiểm tra lại lịch tạm ngừng điện

Các khung giờ nêu trên là kế hoạch dự kiến và có thể được điều chỉnh trong quá trình vận hành. Đặc biệt, các lịch ban đầu của ngày 24/11 cần được kiểm tra lại do có yêu cầu bảo đảm cung cấp điện trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

Người dân tại Lào Cai có thể sử dụng ứng dụng EVN CSKH để theo dõi thông báo ngừng, giảm cung cấp điện và các thông tin liên quan đến hợp đồng sử dụng điện. Đây là ứng dụng chăm sóc khách hàng thống nhất đang được ngành điện sử dụng từ tháng 11/2026.

Ngoài ra, người sử dụng điện có thể liên hệ tổng đài 1558 hoặc 19006769 khi cần hỗ trợ tra cứu lịch hoặc phản ánh sự cố.

Với những công việc quan trọng cần nguồn điện liên tục, người dân nên kiểm tra lại thông báo gần thời điểm dự kiến, tránh bị động khi lịch có sự thay đổi.