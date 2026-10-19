Lịch cắt điện Lào Cai từ ngày 19-25/10: Có nơi mất điện tới 14 giờ

Trong tuần từ ngày 19 đến 25/10, kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện trải rộng tại nhiều xã, phường của tỉnh Lào Cai. Thời gian ảnh hưởng khá khác nhau, từ những đợt thao tác chỉ khoảng 15-30 phút đến các khu vực dự kiến gián đoạn điện gần trọn ngày.

Đáng chú ý, thôn Trõ, xã Phúc Khánh có lịch từ 4 giờ 30 đến 18 giờ 30 trong ngày 20 và 21/10, kéo dài 14 giờ. KCN Minh Quân ngày 21/10 có khung từ 6 giờ đến 19 giờ, còn xã Chế Tạo ngày 22 và 23/10 dự kiến bị ảnh hưởng từ 6 giờ đến 18 giờ 30.

Hình minh họa.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 19/10/2026

Ngay đầu tuần, một số khu vực có lịch kéo dài phần lớn thời gian ban ngày, đáng chú ý là Trấn Yên, phường Yên Bái, phường Lào Cai và Hợp Thành.

Xã Trấn Yên là khu vực có thời gian dự kiến dài nhất trong ngày, từ 6 giờ đến 18 giờ. Tại phường Yên Bái cũng có các khung kéo dài khoảng 10 giờ.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 20/10/2026

Ngày 20/10 cần đặc biệt lưu ý tại Phúc Khánh, nơi thôn Trõ có lịch tạm ngừng điện kéo dài tới 14 giờ.

Thôn Trõ, xã Phúc Khánh có lịch từ 4 giờ 30 đến 18 giờ 30. Đây là một trong những khung dài nhất trong toàn bộ lịch tuần này.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 21/10/2026

Ngày 21/10 có nhiều địa bàn nằm trong kế hoạch, trong đó KCN Minh Quân, Phúc Khánh, Bắc Hà và một số khu vực thuộc phường Lào Cai có thời gian tương đối dài.

KCN Minh Quân có lịch kéo dài 13 giờ, từ 6 giờ đến 19 giờ. Thôn Trõ tại Phúc Khánh tiếp tục có lịch 14 giờ, trong khi thôn Lương Sơn ở Bảo Yên bị ảnh hưởng đến 19 giờ.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 22/10/2026

Ngày 22/10 có phạm vi ảnh hưởng khá rộng, từ khu vực phía Tây của tỉnh đến Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Lào Cai và Mường Khương.

Xã Chế Tạo có lịch kéo dài từ 6 giờ đến 18 giờ 30, tương đương 12 giờ 30 phút. Thôn Lương Sơn, xã Bảo Yên cũng bị ảnh hưởng khoảng 13 giờ, từ 5 giờ 30 đến 18 giờ 30.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 23/10/2026

Ngày 23/10 tiếp tục là ngày có nhiều điểm trong kế hoạch. Đáng chú ý nhất vẫn là xã Chế Tạo với khung kéo dài tới 18 giờ 30.

Xã Chế Tạo tiếp tục có lịch 12 giờ 30 phút. Tại Phú Nhuận và Hợp Thành, một số trạm biến áp cũng dự kiến bị ảnh hưởng phần lớn thời gian ban ngày.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 24/10/2026

Sang ngày 24/10, số địa điểm trong kế hoạch giảm đáng kể so với giữa tuần.

Một phần trung tâm xã Bắc Hà và phường Yên Bái đều có lịch kéo dài trong phần lớn ban ngày. Riêng thôn Bản Sen, xã Bản Lầu bị ảnh hưởng từ 4 giờ đến 8 giờ.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 25/10/2026

Dữ liệu được cung cấp hiện chưa ghi nhận điểm tạm ngừng cung cấp điện trong ngày 25/10. Điều này không đồng nghĩa chắc chắn sẽ không phát sinh thay đổi, bởi kế hoạch vận hành có thể được cập nhật sau thời điểm công bố.

Ngày 20 và 21/10 có nơi gián đoạn tới 14 giờ

Điểm đáng chú ý nhất trong lịch tuần này là thôn Trõ, xã Phúc Khánh. Khu vực này dự kiến tạm ngừng cung cấp điện từ 4 giờ 30 đến 18 giờ 30 trong cả ngày 20 và 21/10, tương đương 14 giờ mỗi ngày.

Ngày 21/10, KCN Minh Quân cũng có lịch từ 6 giờ đến 19 giờ. Ngày 22 và 23/10, xã Chế Tạo dự kiến bị ảnh hưởng từ 6 giờ đến 18 giờ 30.

Ngoài các khung dài, trong tuần còn có nhiều đợt gián đoạn chỉ 15-30 phút tại Cảm Nhân, KCN phía Nam - Văn Phú và một số điểm khác. Người dân nên xem kỹ từng khung giờ thay vì chỉ dựa vào khoảng thời gian sớm nhất và muộn nhất trong ngày.

Người dân nên chuẩn bị gì khi lịch kéo dài?

Với những nơi có lịch từ sáng sớm đến chiều tối, các hộ gia đình sử dụng máy bơm nên chuẩn bị đủ nước sinh hoạt trước thời điểm tạm ngừng điện. Điện thoại, pin dự phòng, đèn tích điện và những thiết bị cần thiết cũng nên được sạc đầy.

Đối với tủ lạnh, tủ đông, nên hạn chế mở cửa nhiều lần trong thời gian điện bị gián đoạn. Các cửa hàng, nhà hàng, cơ sở sản xuất hoặc đơn vị sử dụng máy móc liên tục cần tính toán phương án nguồn dự phòng và bố trí lại giờ vận hành phù hợp.

Thời gian trên là kế hoạch dự kiến và có thể được điều chỉnh trong quá trình vận hành. Vì vậy, trước những công việc quan trọng cần nguồn điện liên tục, người dân nên kiểm tra lại lịch sát thời điểm dự kiến.