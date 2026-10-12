Lịch cắt điện Lào Cai từ ngày 12-18/10: Có nơi mất điện hơn 12 giờ

Trong tuần từ ngày 12 đến 18/10, kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện trải rộng tại nhiều địa bàn của tỉnh Lào Cai. Một số khu vực chỉ bị ảnh hưởng khoảng 1-2 giờ, trong khi nhiều điểm có thời gian gián đoạn kéo dài gần trọn ngày.

Đáng chú ý, từ ngày 15/10 trở đi xuất hiện nhiều khung kéo dài. Ngày 16, 17 và 18/10, một phần khu vực phường Yên Bái có lịch từ 5 giờ 30 đến 18 giờ, tương đương 12 giờ 30 phút. Xã Trấn Yên cũng có nhiều lịch kéo dài từ 6 giờ đến 18 giờ.

Hình minh họa.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 12/10/2026

Ngày 12/10, lịch tạm ngừng cung cấp điện xuất hiện tại Âu Lâu, Yên Bình, Bảo Ái, Yên Thành, Phúc Lợi, Bắc Hà, Bảo Thắng và một số khu vực thuộc phường Lào Cai, Cam Đường.

Một phần xã Yên Bình là khu vực cần lưu ý với lịch kéo dài từ 7 giờ đến 17 giờ 30. Tại khu vực phường Lào Cai, khách hàng lộ 1, 3 TBA Công Viên 1 cũng có thời gian dự kiến 10 giờ.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 13/10/2026

Ngày 13/10, phạm vi ảnh hưởng đáng chú ý tại Yên Bái, Thác Bà, Bảo Ái, Bảo Thắng, Bảo Yên và khu vực phường Lào Cai - Cam Đường.

Tuyến từ Cốc Sâm đến Cốc Ly có lịch từ 7 giờ đến 17 giờ. Tại phường Lào Cai, TBA T10 dự kiến bị ảnh hưởng từ 7 giờ 30 đến 17 giờ 30.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 14/10/2026

Thôn Cóc là một trong những khu vực có lịch dài nhất ngày 14/10, từ 6 giờ 30 đến 18 giờ, tương đương 11 giờ 30 phút.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 15/10/2026

Ngày 15/10 bắt đầu xuất hiện nhiều lịch kéo dài tới cuối buổi chiều, đáng chú ý tại Trấn Yên, Nam Cường, Bảo Thắng, Bảo Yên và phường Lào Cai.

Xã Trấn Yên và phường Nam Cường có những lịch kéo dài 12 giờ, từ 6 giờ đến 18 giờ. Tại Bảo Thắng, khu vực sau các TBA Làng Cung 1, Làng Cung 2 cũng dự kiến bị ảnh hưởng tới 18 giờ.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 16/10/2026

Đây là một trong những ngày có nhiều khu vực cần đặc biệt lưu ý trong tuần.

Một phần khu vực phường Yên Bái có lịch từ 5 giờ 30 đến 18 giờ, tức 12 giờ 30 phút. TBA Việt Tiến 3 tại Bảo Yên cũng có lịch kéo dài 12 giờ, từ 5 giờ đến 17 giờ.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 17/10/2026

Ngày 17/10 tiếp tục có hai khu vực đáng chú ý: một phần phường Yên Bái từ 5 giờ 30 đến 18 giờ và xã Trấn Yên từ 6 giờ đến 18 giờ.

Lịch cắt điện Lào Cai ngày 18/10/2026

Ngày Chủ nhật 18/10 vẫn có nhiều khung dài. Một phần phường Yên Bái tiếp tục có lịch từ 5 giờ 30 đến 18 giờ; xã Trấn Yên từ 6 giờ đến 18 giờ. Tại Bảo Yên, TBA Long Phúc 4 dự kiến gián đoạn từ 6 giờ đến 17 giờ.

Ba ngày cuối tuần cần đặc biệt lưu ý

Nếu xét theo thời gian tạm ngừng cung cấp điện, giai đoạn 16-18/10 là thời điểm người dân cần chú ý nhất. Một số khu vực ở Yên Bái và Trấn Yên có lịch kéo dài liên tục 12-12 giờ 30 phút.

Trước đó, ngày 15/10 cũng có nhiều điểm bị ảnh hưởng trong phần lớn thời gian ban ngày, như Nam Cường, Trấn Yên, Làng Cung, Mai Hồng, Lê Đại Hành và Hòa Tiến.

Với những gia đình sử dụng máy bơm nước, nên chủ động dự trữ nước trước khung giờ tạm ngừng điện. Điện thoại, pin dự phòng và đèn tích điện cũng nên được sạc đầy, nhất là tại những khu vực có lịch kéo dài đến 17 giờ 30 hoặc 18 giờ.

Các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, cửa hàng và đơn vị sản xuất sử dụng máy móc, tủ đông, tủ lạnh liên tục cần tính toán nguồn điện dự phòng hoặc bố trí lại thời gian vận hành để hạn chế ảnh hưởng.

Lịch có thể được điều chỉnh

Thời gian nêu trên là kế hoạch dự kiến. Trong quá trình vận hành, lịch tạm ngừng cung cấp điện có thể được điều chỉnh theo tình hình thực tế.

Thông tin cập nhật hiện chưa nêu lý do cụ thể tại từng điểm. Vì vậy, trước những công việc quan trọng cần sử dụng điện liên tục, người dân nên kiểm tra lại lịch gần thời điểm dự kiến để tránh bị động.