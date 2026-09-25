Lịch cắt điện Gia Lai ngày mai 26/9 mới nhất

Tổng công ty Điện lực miền Trung thông báo về kế hoạch ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Gia Lai) tại thành phố du lịch (thành phố biển) Quy Nhơn và các huyện Gia Lai ngày 26/9.

Thông tin cung cấp điện Gia Lai ngày mai 26/9 cập nhật mới nhất. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Lịch cắt điệnGia Lai ngày mai 26/9:

Lịch cắt điện Gia Lai ngày mai 26/9 cập nhật mới nhất

Dưới đây là 5 cách tiết kiệm điện tối ưu nhất:

- Thay thế các thiết bị điện cũ bằng các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng

Các thiết bị điện cũ thường có hiệu suất năng lượng thấp, tiêu thụ nhiều điện năng hơn so với các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng. Do đó, việc thay thế các thiết bị điện cũ bằng các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng là một cách tiết kiệm điện hiệu quả.

- Tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên:

Việc tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên sẽ giúp giảm nhu cầu sử dụng điện cho hệ thống chiếu sáng và các thiết bị làm mát. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách mở cửa sổ và cửa ra vào để ánh sáng tự nhiên chiếu vào nhà, hoặc sử dụng các thiết bị che nắng cho cửa sổ và cửa ra vào để giảm lượng nhiệt từ bên ngoài vào nhà.

- Sử dụng các thiết bị điện có công nghệ tiết kiệm điện:

Các thiết bị điện có công nghệ tiết kiệm điện như công nghệ Inverter, công nghệ LED,... thường có hiệu suất năng lượng cao, tiêu thụ ít điện năng hơn so với các thiết bị điện thông thường.

- Rút phích cắm các thiết bị điện khi không sử dụng:

Ngay cả khi các thiết bị điện đang ở chế độ chờ, chúng vẫn tiêu thụ một lượng điện nhỏ. Do đó, bạn nên rút phích cắm các thiết bị điện khi không sử dụng để tiết kiệm điện.

- Sử dụng các thiết bị điện đúng cách:

Việc sử dụng các thiết bị điện đúng cách cũng giúp tiết kiệm điện năng. Ví dụ, bạn nên sử dụng máy lạnh ở nhiệt độ phù hợp, không nên để nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao, hoặc bạn nên sử dụng máy giặt ở chế độ tiết kiệm điện,...

Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng một số cách tiết kiệm điện khác như:

- Sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện thay cho bóng đèn sợi đốt.

- Sử dụng lò vi sóng để nấu hoặc hâm nóng thay cho bếp ga.

- Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng.

- Sử dụng quạt thay cho điều hòa khi nhiệt độ không quá cao.

Việc tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm chi phí tiền điện hàng tháng mà còn góp phần bảo vệ môi trường.

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