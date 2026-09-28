Lịch cắt điện Đồng Nai ngày mai 29/9 cập nhật mới nhất

Lịch cắt điện Gia Lai ngày mai 29/9 trên website của EVNCPC ngày 28/9. Ảnh: Bnews/vnanet.vn

Cập nhật mới nhất lịch cắt điện cụ thể tại các xã, phường ở Đồng Nai từ website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai vào ngày mai 29/9.

KHU VỰC: Một phần Xã Bom Bo, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 09:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Xã Nghĩa Trung, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 29/09/2026 đến 09:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Xã Bom Bo, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:15:00 ngày 29/09/2026 đến 10:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Xã Nghĩa Trung, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/09/2026 đến 11:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Xã Bom Bo, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 29/09/2026 đến 11:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Xã Nghĩa Trung, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:10:00 ngày 29/09/2026 đến 12:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Xã Bom Bo, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 29/09/2026 đến 12:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Xã Bom Bo, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/09/2026 đến 14:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Xã Phước Sơn, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/09/2026 đến 14:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Xã Đak Nhau, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 29/09/2026 đến 15:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần Xã Đak Nhau, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 29/09/2026 đến 16:15:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Bình Tân 1 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/09/2026 đến 12:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Bình Tân 1 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/09/2026 đến 15:00:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Phú Hiệp thuộc xã Phú Riềng

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 29/09/2026 đến 16:30:00 ngày 29/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Cách lựa chọn một số loại thiết bị tiết kiệm điện cho gia đình:

- Tìm kiếm các thiết bị có nhãn năng lượng:

Nhãn năng lượng là một cách dễ dàng để so sánh hiệu suất năng lượng của các thiết bị điện khác nhau. Nhãn năng lượng có thể được tìm thấy trên các thiết bị điện mới bán tại các cửa hàng.

- Ưu tiên các thiết bị có công nghệ tiết kiệm điện:

Các thiết bị điện có công nghệ tiết kiệm điện như công nghệ Inverter, công nghệ LED,... thường có hiệu suất năng lượng cao, tiêu thụ ít điện năng hơn so với các thiết bị điện thông thường.

- Chọn các thiết bị có kích thước phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình:

Việc chọn các thiết bị có kích thước phù hợp sẽ giúp tránh lãng phí điện năng. Ví dụ, nếu gia đình bạn có ít người, bạn không cần phải mua một chiếc máy giặt quá lớn.

Việc lựa chọn các thiết bị tiết kiệm điện cho gia đình là một việc làm cần thiết để tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng và góp phần bảo vệ môi trường.

Do đó, mỗi người dân có thể góp phần tiết kiệm điện bằng cách thực hiện một số hành động đơn giản như:

- Thay thế các thiết bị điện cũ bằng các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng.

- Tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên.

- Sử dụng các thiết bị điện có công nghệ tiết kiệm điện.

- Rút phích cắm các thiết bị điện khi không sử dụng.

- Sử dụng các thiết bị điện đúng cách.

Để cập nhật lịch cắt điện Đồng Nai mới nhất, doanh nghiệp và người dân có thể truy cập: Lịch cắt điện Đồng Nai hôm nay.