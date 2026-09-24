Lịch cắt điện Đồng Nai ngày mai 25/9 cập nhật mới nhất. Ảnh: PC Đồng Nai

Lịch cắt điện cập nhật mới nhất tại Đồng Nai từ website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai vào ngày mai 25/9 có lịch cắt điện.

Lịch ngừng cấp điện tại Đồng Nai ngày mai 25/9 được cập nhật trên website của EVNSPC lúc 10h11 ngày 24/9. Ảnh: BNEWS phát

Chi tiết lịch cắt điện Đồng Nai ngày mai 25/9 cụ thể như sau:

Điện lực Bù Đăng:

KHU VỰC: một phần xã Nghĩa Trung, TP.Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/09/2026 đến 09:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 08:50:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/09/2026 đến 09:50:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/09/2026 đến 10:40:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: một phần xã Nghĩa Trung, TP.Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/09/2026 đến 12:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 10:50:00 ngày 25/09/2026 đến 11:50:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:10:00 ngày 25/09/2026 đến 13:50:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: một phần xã Nghĩa Trung, TP.Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/09/2026 đến 15:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/09/2026 đến 14:40:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai.

THỜI GIAN: Từ 14:50:00 ngày 25/09/2026 đến 16:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần xã Nghĩa Trung, thành phố Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 16:05:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Bù Gia Mập

KHU VỰC: Một phần thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, xã Đăk Ơ, BGM, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 06:50:00 ngày 25/09/2026 đến 07:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần xã Đăk Ơ, toàn bộ xã BGM, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

KHU VỰC: Một phần thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, xã Đăk Ơ, BGM, TP Đồng Nai

THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

EVNSPC khuyến cáo người dân sử dụng các thiết bị điện đúng cách, tiết kiệm, hiệu quả để giảm tiêu thụ điện, góp phần giảm chi phí tiền điện sử dụng trong sinh hoạt cuộc sống thường ngày.

Để hạn chế ảnh hưởng đến chi tiêu của hộ gia đình, EVNSPC khuyến cáo Quý khách hàng quan tâm đến việc sử dụng điện tiết kiệm, có hiệu quả như:

Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, không sử dụng thiết bị điện có công suất lớn (như điều hòa, bếp đun điện, bàn ủi…) cùng một lúc và vào giờ cao điểm;

Sử dụng các trang thiết bị được dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

Đối với điều hòa: Cài đặt máy lạnh để nhiệt độ trong phòng chênh lệch không quá nhiều so với nhiệt độ ngoài trời (khoảng 5 độ C).

Đối với quạt điện: Trong phòng khách, phòng ngủ, quạt điện chỉ nên bật với tốc độ theo nhu cầu cần thiết, nếu sử dụng ở tốc độ lớn nhất sẽ hao tốn điện nhiều hơn.

Đối với máy giặt: Nên giặt quần áo bằng máy giặt với chế độ nước lạnh để tiết kiệm điện. Điều này sẽ giúp tiết kiệm một khoản đáng kể trong hóa đơn tiền điện.

Đối với tivi, các thiết bị điều khiển từ xa: Tivi, hay các thiết bị điều khiển từ xa không nên đặt ở chế độ chờ sẵn, không dùng thì tắt hẳn, tránh để chế độ sáng của màn hình quá cao sẽ hao điện và hại mắt. Khi không sử dụng trong thời gian dài thì tắt hẳn nguồn và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

Đối với bàn là (bàn ủi): Khuyến cáo đầu tiên là không là quần áo vào giờ cao điểm. Lau sạch bề mặt bàn là trước khi dùng. Tập trung quần áo lại để là một lần theo thứ tự quần áo mỏng trước, xong đến đồ dày, sau đó rút phích cắm và tận dụng sức nóng quay trở lại ủi quần áo mỏng. Khi là nên kiểm tra cài đặt nhiệt độ của bàn là thích hợp cho từng loại vải, tránh dùng trong phòng có bật máy điều hòa nhiệt độ.

Đối với tủ lạnh: Nên sắp xếp các loại thực phẩm trong tủ gọn gàng, có khe hở để khí lạnh lưu thông. Không nên để thức ăn nóng vào tủ lạnh, ngoài ra cần dùng hộp kim loại thay hộp nhựa để rút ngắn thời gian làm lạnh, ít tốn hao điện.

Đối với nồi cơm điện: Không nên nấu cơm quá sớm, chỉ nên nấu cơm trước khi ăn khoảng 30 - 45 phút để giảm thời gian hâm nóng. Bạn cũng nên lau chùi sạch đáy nồi cơm và mâm nhiệt nồi cơm để điện tiếp xúc tốt hơn, tránh lãng phí điện.

Khách hàng có thể theo dõi tình hình sử dụng điện qua phần mềm CSKH trên điện thoại thông minh (có liệt kê lượng điện tiêu thụ từng tháng), từ đó điều chỉnh việc sử dụng điện của những tháng sau cho hợp lý. Đồng thời, công cụ cũng chỉ ra thiết bị tốn điện nhất trong tháng, giúp khách hàng điều chỉnh thói quen sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm.

Công cụ ước tính sản lượng tiêu thụ điện trong sinh hoạt đã giúp nhiều khách hàng điều chỉnh được sản lượng điện sử dụng phù hợp Bên cạnh đó, thông qua chương trình “Kiểm soát sản lượng điện bất thường”. TTCSKH sẽ kịp thời hỗ trợ khách hàng xử lý các trường hợp sản lượng điện tăng cao do nguyên nhân chạm chập, hư hỏng thiết bị điện, đường dây sau công tơ.

Khi có bất cứ nhu cầu về điện, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài Trung tâm Chăm sóc khách hàng 19001006 – 19009000 để được tư vấn và hỗ trợ.

Để cập nhật lịch cắt điện Đồng Nai mới nhất, doanh nghiệp và người dân có thể truy cập tại đây.