Lịch cắt điện Đồng Nai ngày mai 22/9 cập nhật mới nhất. Nguồn ảnh: pcdongnai.vn

Cập nhật mới nhất lịch cắt điện cụ thể tại thành phố Đồng Nai từ website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai vào ngày mai 22/9.

Lịch ngừng cấp điện tại Đồng Nai ngày mai 22/9 được cập nhật ngày 21/9 tại website của EVNSPC. Ảnh: BNEWS phát

Lịch cắt điện Đồng Nai hôm nay 22/9 cập nhật mới nhất

KHU VỰC: TBA Minh Quân (III-250KVA) Khu phố 5, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 22/09/2026 đến 09:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: TBA Trường Phú (III-400KVA) Khu phố 7, Phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/09/2026 đến 10:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: TBA Hoàng Kim Tiến (3x50KVA) Khu phố 7, phường Phước Bình

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/09/2026 đến 11:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: TBA Hoàng Khuân (3x50KVA) Khu phố 1, phường Long Phước, Thị Xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/09/2026 đến 12:00:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

KHU VỰC: Một phần thôn Bình Tân 2 thuộc xã Bình Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/09/2026 đến 16:30:00 ngày 22/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10 CÁCH TIẾT KIỆM ĐIỆN CHO GIA ĐÌNH

Tắt bếp sớm

Theo Ủy ban Năng lượng California (Mỹ), bếp điện sẽ vẫn tỏa đủ nhiệt để nấu chín thức ăn nếu bạn tắt đi trước một vài phút.

Sử dụng quạt trần

Nếu bạn sống ở vùng nhiệt đới nắng quanh năm hay có mùa hè nóng bức, hãy sử dụng quạt trần để làm mát thay vì dựa hoàn toàn vào điều hòa nhiệt độ.

Sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện

Bộ Năng lượng Mỹ cho biết đèn LED tiết kiệm khoảng 75% năng lượng và có tuổi thọ lâu hơn gấp 25 lần so với đèn sợi đốt thông thường. Chính vì vậy, để tiết kiệm điện, tốt hơn hết nên dùng đèn LED.

Sử dụng thiết bị phát hiện chuyển động để tránh lãng phí điện

Nếu các thành viên trong gia đình bạn không có thói quen tắt đèn khi không sử dụng thì thiết bị phát hiện chuyển động là một giải pháp phù hợp cho bạn.

Sử dụng thiết bị điều chỉnh độ sáng đèn điện

Việc điều chỉnh độ sáng phù hợp giúp giảm công suất của bóng đèn và từ đó giúp chúng ta tiết kiệm năng lượng.

Sử dụng công tắc thông minh

Thiết bị này cho phép người dùng dù ở bất cứ vị trí nào trong nhà cũng có thể dễ dàng tắt hay mở các thiết bị điện gia dụng mà không cần phải bước tới ổ điện để tháo phích cắm nhờ kết nối không dây với smartphone qua mạng Wi-Fi.

Sử dụng công cụ giám sát thiết bị điện trong nhà

Công cụ này được thiết kế để giúp kiểm soát tốt hơn việc sử dụng điện trong gia đình bằng cách giám sát các thiết bị điện. Nó cũng giúp nhắc nhở người dùng về những nhiệm vụ trong nhà và thông báo cho họ khi quên tắt một thứ gì đó và cho biết các thiết bị đã đang dùng bao nhiêu điện.

Giặt rửa bằng nước lạnh

Nếu trời không quá lạnh, bạn có thể giặt giũ và rửa bát bằng nước thường thay vì nước nóng. Điều này có thể giúp tiết kiệm một khoản đáng kể mỗi năm trong hóa đơn tiền điện.

Giảm thiểu việc để thiết bị điện ở trạng thái chờ

Nhiều người cho rằng để thiết bị điện ở trạng thái chờ sẽ tiết kiệm điện hơn nhưng có một thực tế là điều này vẫn tiêu tốn năng lượng điện và có thể chiếm tới 10% trong tổng lượng điện tiêu thụ của bạn.

Điều chỉnh chế độ tia nước của vòi hoa sen

Nếu bạn điều chỉnh sang chế độ tia nước nhỏ, chậm hơn và tắm trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút thì điều này sẽ giúp tiết kiệm một lượng đáng kể nước sạch và tiền điện mỗi tháng.

Để cập nhật lịch cắt điện Đồng Nai mới nhất, doanh nghiệp và người dân có thể truy cập: Lịch cắt điện Đồng Nai hôm nay.